Болгария отрицает переговоры о передаче Украине МиГ-29

Минобороны Болгарии заявило, что не проводило переговоров о безвозмездной передаче истребителей МиГ-29 Украине. Ведомство отмечает, что это бы привело к дефициту способностей, «что противоречит конституции». Как сообщал CNN, информация о переговорах содержалась в секретных документах Пентагона, которые попали в соцсети.

«Во исполнение решения национального собрания от конца 2022 года, министерство обороны последовательно провело переговоры о возможности реализации так называемых треугольных соглашений для замены части имеющихся вооружений сопоставимыми вооружениями из союзных стран без допущения потери способностей»,— говорится в заявлении Минобороны Болгарии (цитата по Болгарскому национальному радио).

По данным CNN, в американских секретных документах говорилось, что передача Болгарией Украине всех своих МиГ-29 стала бы вызовом для страны, так как это оставило бы ее без истребителей. Поставка американских F-16 произойдет не раньше, чем через год.

Американские СМИ обнаружили утечку секретных материалов США в соцсетях на прошлой неделе. Документы касались как российско-украинского конфликта, так и ситуации в ряде других стран. По данным CNN, из-за утечки украинскому командованию уже пришлось заняться корректировкой планов по грядущему контрнаступлению.

Как утечка повлияла на конфликт — в материале «Ъ» «Бяки и "Буки"».

Леонид Уварчев