Собачья месть

Астраханцы требуют от властей решить проблему бродячих собак вплоть до легализации эвтаназии: за минувший месяц животные насмерть загрызли двух горожан. Чиновники ежегодно тратят на борьбу с бродячими собаками сотни миллионов, однако только в прошлом году в городском округе зарегистрировано шесть тысяч случаев нападения на людей. Менее двух месяцев назад руководитель подрядной организации, которая занималась отловом и содержанием животных, стал фигурантом уголовного дела о многомиллионном мошенничестве. Региональные власти считают, что причина проблем в федеральном законодательстве; представители зоозащитного сообщества указывают на огрехи в местной правоприменительной практике.
Бродячих собак отпускают из приютов после прививок и стерилизации
Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ
В минувшее воскресенье на встрече с депутатом думы Астраханской области Владиславом Коняевым в парке «Дружба» собрались порядка ста человек. По сообщениям местных СМИ мероприятие переросло в митинг с плакатами и лозунгами. Собравшиеся требовали «убрать с улиц собак-людоедов», «запретить возврат бесхозных собак на улицы Астрахани. Поводом для публичных выступлений стали два смертельных случая нападения собак на граждан. Инциденты произошли 18 и 27 марта, в обоих случаях экспертиза установила, что причиной смерти стали множественные укусы животных. Кроме того, согласно статистике региональных властей, за прошлый год нападению подверглись порядка шести тысяч астраханцев.
Региональное управление ветеринарии насчитывает в Астаханской области около 40 тыс. безнадзорных животных. В прошлом году муниципалитет потратил на их отлов и стерилизацию более 150 млн руб., в этом году сумма возросла до 220 млн. Механизм предполагает, что после отлова животных стерилизуют и вакцинируют, а затем выпускают на улицу. Следственное управление СК РФ по Астраханской области в минувшем феврале возбудило уголовное дело в отношении «неустановленных лиц» из руководства ООО «Экоприют» — организация по муниципальным подрядам занималась отловом и содержанием бродячих собак. По версии правоохранителей, менеджмент компании совместно с должностными лицами из городской администрации и управления ветеринарии подписывали передаточные акты за услуги, которые не были оказаны. Ущерб следствие оценило более чем в 28 млн руб., действия квалифицированы как мошенничество. 20 февраля силовики задержали подозреваемого — им стал директор предприятия Андрей Невлюдов.
Организатор встречи с гражданами, депутат думы Астраханской области Владислав Коняев уверен, что основная причина кроется не в действиях муниципалитета, а в распределении обязанностей: «В 2011 году полномочия по отлову животных передали на муниципальный уровень. Тогда еще ни о каком уголовном деле речи не шло. Сейчас сложилась критическая ситуация, когда граждане предлагают радикальные способы решения проблемы. Для того чтобы найти выход, оставаясь в правовом поле, необходимо поменять федеральное законодательство и дать регионам право самостоятельно решать, как быть с безнадзорными животными». Господин Коняев уверен, что регионы России расположены в разных климатических зонах. В холодных помет зачастую не переживает зиму, тогда как в теплой Астраханской области условия для роста популяции крайне благоприятные. По версии депутата, федеральная схема «ОСВВ» («ОтловСтерилизация-Вакцинация-Возврат». — «Ъ») не работает, так как не уменьшает численность животных. Господин Коняев рассказал, что исследований, которые подтверждают падение агрессивности животного после стерилизации, нет. Собеседник «Ъ» предложил иную схему: после отлова и необходимых процедур собак следует содержать в приюте до тех пор, пока они не найдут хозяина: «Это такой естественный отбор. Необходимо установить время содержания, в течение которого животным ищут хозяев. Зоозащитники говорят, что ловят в основном дружелюбных собак — как раз дружелюбных лучше всего забирают из приюта». Господин Коняев подтвердил «Ъ», что если хозяин не нашелся в установленный срок, то животное следует усыплять, но добавил, что среди астраханских зоозащитников есть те, кто способен пристроить питомцев даже за рубежом. Депутат пообещал поднять проблему на ближайшем заседании областного парламента.
Легализация эвтаназии для бездомных собак приведет к административному произволу, уверена юрист общественного движения «Будь человеком!» Светлана Зиберт: «Критическая ситуация с животными на улицах возникла в результате того, что власти региона не осуществляли надлежащим образом контроль за исполнением контрактов. Деньги выделялись хорошие, но раскладывались по карманам. Сама же программа «ОСВВ» не реализовывалась. Когда теперь выходят и говорят, что нужно усыплять агрессивных, — на самом деле это лазейка для убойной схемы. Агрессивными можно будет признать абсолютно всех. Чиновники смогут не работать и просто сгребать собак с улиц, убивать и на этом осваивать бюджет». Госпожа Зиберт привела в пример Вологодскую область, где за гораздо меньшие деньги избегают опасного роста популяции бездомных собак: «Почему в Вологде закон работает, а в Астраханской области не работает? Потому что в Вологде работают, а в Астрахани — воруют». По мнению собеседницы «Ъ», существенную роль в росте популяции играет городская среда: «На улицах городов, где обширен частный сектор, болтается много домашних собак. Хозяева отпускают нестерильных питомцев гулять без присмотра: они скрещиваются с бездомными животными. А если собака принесла потомство в дом — его могут просто выкинуть на улицу. Потом люди их прикармливают. Это существенно влияет на популяцию»,— рассказала госпожа Зиберт.