Собачья месть

Астраханцы требуют от властей решить проблему бродячих собак вплоть до легализации эвтаназии: за минувший месяц животные насмерть загрызли двух горожан. Чиновники ежегодно тратят на борьбу с бродячими собаками сотни миллионов, однако только в прошлом году в городском округе зарегистрировано шесть тысяч случаев нападения на людей. Менее двух месяцев назад руководитель подрядной организации, которая занималась отловом и содержанием животных, стал фигурантом уголовного дела о многомиллионном мошенничестве. Региональные власти считают, что причина проблем в федеральном законодательстве; представители зоозащитного сообщества указывают на огрехи в местной правоприменительной практике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бродячих собак отпускают из приютов после прививок и стерилизации

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Бродячих собак отпускают из приютов после прививок и стерилизации

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

В минувшее воскресенье на встрече с депутатом думы Астраханской области Владиславом Коняевым в парке «Дружба» собрались порядка ста человек. По сообщениям местных СМИ мероприятие переросло в митинг с плакатами и лозунгами. Собравшиеся требовали «убрать с улиц собак-людоедов», «запретить возврат бесхозных собак на улицы Астрахани. Поводом для публичных выступлений стали два смертельных случая нападения собак на граждан. Инциденты произошли 18 и 27 марта, в обоих случаях экспертиза установила, что причиной смерти стали множественные укусы животных. Кроме того, согласно статистике региональных властей, за прошлый год нападению подверглись порядка шести тысяч астраханцев.

Региональное управление ветеринарии насчитывает в Астаханской области около 40 тыс. безнадзорных животных. В прошлом году муниципалитет потратил на их отлов и стерилизацию более 150 млн руб., в этом году сумма возросла до 220 млн. Механизм предполагает, что после отлова животных стерилизуют и вакцинируют, а затем выпускают на улицу. Следственное управление СК РФ по Астраханской области в минувшем феврале возбудило уголовное дело в отношении «неустановленных лиц» из руководства ООО «Экоприют» — организация по муниципальным подрядам занималась отловом и содержанием бродячих собак. По версии правоохранителей, менеджмент компании совместно с должностными лицами из городской администрации и управления ветеринарии подписывали передаточные акты за услуги, которые не были оказаны. Ущерб следствие оценило более чем в 28 млн руб., действия квалифицированы как мошенничество. 20 февраля силовики задержали подозреваемого — им стал директор предприятия Андрей Невлюдов.

Организатор встречи с гражданами, депутат думы Астраханской области Владислав Коняев уверен, что основная причина кроется не в действиях муниципалитета, а в распределении обязанностей: «В 2011 году полномочия по отлову животных передали на муниципальный уровень. Тогда еще ни о каком уголовном деле речи не шло. Сейчас сложилась критическая ситуация, когда граждане предлагают радикальные способы решения проблемы. Для того чтобы найти выход, оставаясь в правовом поле, необходимо поменять федеральное законодательство и дать регионам право самостоятельно решать, как быть с безнадзорными животными». Господин Коняев уверен, что регионы России расположены в разных климатических зонах. В холодных помет зачастую не переживает зиму, тогда как в теплой Астраханской области условия для роста популяции крайне благоприятные. По версии депутата, федеральная схема «ОСВВ» («ОтловСтерилизация-Вакцинация-Возврат». — «Ъ») не работает, так как не уменьшает численность животных. Господин Коняев рассказал, что исследований, которые подтверждают падение агрессивности животного после стерилизации, нет. Собеседник «Ъ» предложил иную схему: после отлова и необходимых процедур собак следует содержать в приюте до тех пор, пока они не найдут хозяина: «Это такой естественный отбор. Необходимо установить время содержания, в течение которого животным ищут хозяев. Зоо­защитники говорят, что ловят в основном дружелюбных собак — как раз дружелюбных лучше всего забирают из приюта». Господин Коняев подтвердил «Ъ», что если хозяин не нашелся в установленный срок, то животное следует усыплять, но добавил, что среди астраханских зоозащитников есть те, кто способен пристроить питомцев даже за рубежом. Депутат пообещал поднять проблему на ближайшем заседании областного ­парламента.

Легализация эвтаназии для бездомных собак приведет к административному произволу, уверена юрист общественного движения «Будь человеком!» Светлана Зиберт: «Критическая ситуация с животными на улицах возникла в результате того, что власти региона не осуществляли надлежащим образом контроль за исполнением контрактов. Деньги выделялись хорошие, но раскладывались по карманам. Сама же программа «ОСВВ» не реализовывалась. Когда теперь выходят и говорят, что нужно усыплять агрессивных, — на самом деле это лазейка для убойной схемы. Агрессивными можно будет признать абсолютно всех. Чиновники смогут не работать и просто сгребать собак с улиц, убивать и на этом осваивать бюджет». Госпожа Зиберт привела в пример Вологодскую область, где за гораздо меньшие деньги избегают опасного роста популяции бездомных собак: «Почему в Вологде закон работает, а в Астраханской области не работает? Потому что в Вологде работают, а в Астрахани — воруют». По мнению собеседницы «Ъ», существенную роль в росте популяции играет городская среда: «На улицах городов, где обширен частный сектор, болтается много домашних собак. Хозяева отпускают нестерильных питомцев гулять без присмотра: они скрещиваются с бездомными животными. А если собака принесла потомство в дом — его могут просто выкинуть на улицу. Потом люди их прикармливают. Это существенно влияет на популяцию»,— рассказала госпожа Зиберт.

Никита Маркелов