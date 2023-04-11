Статистика прошла диспансеризацию

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о перевыполнении плана по охвату населения диспансеризацией в 2022 году. По его словам, профосмотры прошли 68 млн россиян, на треть больше, чем ожидалось. Однако Счетная палата ранее называла иные цифры — по ее данным, в 2022 году диспансеризация охватила 51 млн россиян. Эксперты уверены, что, несмотря на расхождения в статистике и возможные приписки, государственная система диспансеризации важна для выявления заболеваний на ранних стадиях. Однако она будет намного эффективнее, если ликвидировать нехватку врачей первичного звена, особенно в регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В 2022 году диспансеризацию прошли 46% граждан, что на треть превысило запланированный показатель, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, завершили профилактические мероприятия около 68 млн человек, причем 33 млн из них — старше 18 лет. По итогам диспансеризации свыше 1 млн человек впервые получили диагноз из группы болезней системы кровообращения. Болезни органов дыхания впервые были выявлены почти у 200 тыс. человек, диагноз «сахарный диабет 2-го типа» поставили 76 тыс. граждан, а злокачественные новообразования обнаружили у более чем 42 тыс. граждан (из них более половины случаев — на ранних стадиях).

Министр заявил, что к 2024 году профилактическими осмотрами должно быть охвачено не менее 70% россиян. Для этого «сама организация диспансеризации населения требует сегодня значительного пересмотра с учетом внедрения новых технологий диагностики». Напомним, программа бесплатных профосмотров стартовала в 2013 году. Гражданам в возрасте с 18 до 39 лет включительно диспансеризация полагается каждые три года, а после 40 лет ее можно проходить ежегодно. Углубленный осмотр могут пройти граждане, переболевшие COVID-19.

“Ъ” обратил внимание, что Счетная палата в аналитической записке о ходе исполнения бюджета Федерального фонда ОМС опубликовала иные данные. По ее статистике, за 2022 год диспансеризацию прошли 51,273 млн человек (из них 21,4 млн детей и 7,1 млн человек старше 65 лет). Это только 35,3% населения страны, тогда как целевой показатель на 2022 год составлял 53,5% — 80 млн человек, сообщили аудиторы. Там напомнили, что в ноябре, перед подведением итогов года, Минздрав РФ предложил изменить целевой показатель охвата диспансеризацией до 35,6%. Внесли ли в итоге такие правки, в Счетной палате не уточнили.

Отметим, Минздрав уже корректировал показатели охвата в 2020–2021 годах, когда профилактические мероприятия приостанавливались из-за пандемии COVID-19. Изначально планировалось, что в 2021 году осмотры пройдут 66,2 млн человек, затем планку снизили до 33 млн человек, а в итоге отчитались о 50,6 млн человек.

В 2018 и 2019 годах фонд «Здоровье» при помощи мобильного приложения «Справочник врача» проводил опрос медиков о том, доверяют ли они данным Минздрава о диспансеризации. В 2018 году цифрам министерства о профосмотрах россиян не верили 72% опрошенных, а 37% респондентов слышали о случаях заполнения врачами листов диспансеризации без пациентов. В 2019 году не доверяли официальной статистике 74% респондентов, а 40% знали о приписках. При этом более половины (52%) указывали на отсутствие денежной мотивации у врачей, задействованных в диспансеризации.

Тем не менее данные Минздрава России подтверждают важность проведения плановых проверок показателей здоровья для раннего выявления различных заболеваний, в том числе и онкологических, считает генеральный директор Фонда семьи Тиньковых Константин Тихомиров. В рамках программы по онконастороженности врачей первичного звена, которую реализует фонд, эксперты постоянно говорят, что диагностика и лечение онкологических заболеваний — это равная ответственность врачей и пациентов, которые должны вовремя обратиться за помощью. «К сожалению, за 2022 год, по данным Минздрава, диспансеризацию прошли только 35% жителей России. И 70% населения — это хорошая цель,— продолжает господин Тихомиров.— Однако здесь надо пристально следить, чтобы из-за количества не пострадало качество, а диспансеризация не стала отчетной формальностью».

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова называет причину, по которой это может произойти: «Диспансеризация, конечно, важная история. Но чтобы врач поликлиники мог одновременно и диспансеризацию эффективно проводить, и наблюдение пациентов, которые уже выявлены на участке, сначала нужно ликвидировать дефицит врачей первичного звена. Особенно это касается малых городов и сельской местности».

Во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) считают, что диспансеризация должна быть «поголовной». «Это создает возможность мониторирования граждан с хроническими заболеваниями, своевременного выявления таких заболеваний, а значит, снижения уровня смертности и повышения качества жизни»,— говорит сопредседатель ВСП Ян Власов. При этом в систему диспансеризации необходимо интегрировать удаленное мониторирование состояния пациента и другие современные технологии. Это, полагает эксперт, позволит в том числе «нивелировать» проблему дефицита врачей и повысить доступность медпомощи для пациентов.

Наталья Костарнова