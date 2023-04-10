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«Орелгосзаказчик» намусорил на торгах

Со строителями двух школ на Орловщине заключены контракты на 2,4 млрд рублей

Орловские власти заключили контракты на строительство двух школ с единственными участниками торгов — столичным ООО «Управление капитального строительства» и подмосковным ООО «АС монтаж». Цена каждого контракта составила 1,18 млрд руб. Причем генподрядчиком у первого победителя будет фигурант уголовного дела при строительстве другой школы. Заключению контрактов предшествовало долгое разбирательство из-за неправомерного требования о складировании мусора и его вывозе на конкретный полигон. Администрация губернатора даже поначалу не стала согласовывать подписание договоров. Однако устранение замечаний позволило их заключить, заверили «Ъ-Черноземье» власти. Юристы не видят в этом нарушения.

Орловским школьникам пообещали возвести две школы силами иногородних компаний

Орловским школьникам пообещали возвести две школы силами иногородних компаний

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Орловским школьникам пообещали возвести две школы силами иногородних компаний

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О заключении контрактов на строительство двух школ в Орле и деревне Жилина пригородного Орловского района „Ъ“ рассказали в региональном департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. Подрядчиками стали единственные участники двух торгов. Московское ООО «Управление капитального строительства» заявилось на школу в Орле, подмосковное ООО «АС монтаж» — на школу в деревне.

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Начальная максимальная цена каждого контракта составила 1,18 млрд руб. Остальные параметры проектов также одинаковы. Каждая школа рассчитана на 1225 мест. Завершить строительство необходимо до ноября 2024 года. Помимо непосредственно строительно-монтажных работ подрядчикам необходимо разработать проектную документацию.

«Управление капитального строительства» снижать цену не стало. «АС монтаж» предложил на 1,2 млн руб. меньше.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Управление капитального строительства» с курским ИНН зарегистрировано в Москве в декабре 2012 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка компании составила 292,5 млн руб., чистая прибыль — 6,5 млн. Гендиректором и единственным владельцем является Олег Щелкунов.

Компания — крупный подрядчик в Курской области. В 2022 году она получила четыре контракта на 3,7 млрд руб., крупнейший из них — на проектирование и строительство мемориального комплекса «Курская битва» в поселке Поныри за 2,7 млрд. Также компания строит школу в Большесолдатском районе за 354,8 млн и поликлинику областного противотуберкулезного диспансера в Курске за 281,6 млн. Еще один подряд получен на реконструкцию школы в Краснодарском крае за 371,2 млн. В 2021 году компания заключила контракт на строительство крытого футбольного манежа в Орле за 604,1 млн.

По собственным данным, с 2013 года возвела несколько объектов здравоохранения, Дом культуры, детсад и спорткомплекс, а также благоустроила набережную в Курской области, занималась ремонтом больниц и поликлиник в Подмосковье, возведением спорткомплекса в Орле и строительно-отделочными работами в Москве.

В департаменте уточнили «Ъ-Черноземье», что генеральным подрядчиком на школе в Орле будет местное ООО «Техспецкомплект». Эта компания известна по строительству еще одной школы в городе за 1,04 млрд руб. Прошлой осенью полиция задержала гендиректора Владимира Рябко и Михаила Маркина (владелец компании — Светлана Маркина), а также главу субподрядчика ООО «Р-Спорт» и его коммерческого директора Ольгу Гордиенко и Александра Роговнина по подозрению в хищении 30 млн руб. при обустройстве спортплощадки. «Техспецкомплект» также фигурировал в деле о хищении 15 млн руб. при благоустройстве площади Маршала Жукова в Орле.

Контракт на строительство школы продолжает исполняться, следует из Единой информационной системы в сфере закупок. Его актуальная версия датируется началом марта.

ООО «АС монтаж» зарегистрировано в Химках в марте 2016 года для прочих отделочных и завершающих работ. Уставный капитал — 3,5 млн руб. По итогам 2021 года выручка составила 535 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн. Гендиректором является Елена Лукьянчикова. Единственный владелец — Дмитрий Чуркин.

За три года компания получила пять госконтрактов на 564,3 млн руб. В 2021 году был договор на ликвидацию мусорного полигона за 96,2 млн в Тульской области, в 2022 году — два договора на строительство снегосплавного пункта за 271,6 млн и пересадочного узла на станции метро «Дмитровская» за 92,2 млн в Москве, в 2023 году — два договора на рекультивацию свалок за 54,1 млн и 50,2 млн в Брянской области. По собственным данным, является компанией «полного цикла с функциями генерального подрядчика, проектировщика, технического заказчика».

Среди проектов указаны реконструкция набережных и устройство дорог в Москве, а также строительство южного участка Большой кольцевой линии в столице.

В Единой информационной системе в сфере закупок «Ъ-Черноземье» не удалось обнаружить заключенных контрактов на строительство двух школ. Победители торгов были определены еще в середине марта, однако их названия не раскрывались. На оба конкурса были поданы почти одинаковые жалобы от московского ООО «Апекс». В случае со школой в Орле компания заявила о ненадлежащем размере обеспечения контракта и неустановлении кода на работы по проектированию. В жалобе на торги по пригородной школе к этим аргументам добавились неправомерные требования к подрядчику и противоречивые сроки оплаты выполненных работ.

Федеральная антимонопольная жалоба признала вторую жалобу частично обоснованной. Ведомство выяснило, что техническое задание предписывало складировать излишки грунта и строительный мусор в границах участка, а вывозить их на полигон «Эко-сити», который расположен примерно в 18 км от обоих объектов. При этом подрядчик был обязан заключить с «Эко-сити» договор. В ФАС назвали такие требования неправомерными и предписали исключить нарушения.

В конце марта внеплановую проверку провела администрация губернатора и облправительства. На основании решения ФАС она отказала в согласовании заключения контрактов. При этом предписание не было выдано в том числе «в связи с неустранимым характером допущенного нарушения». Заказчиком в обоих случаях было подконтрольное департаменту казенное учреждение «Орелгосзаказчик», чьи сотрудники, включая бывшего главу, неоднократно попадали под уголовные дела о превышении полномочий.

В департаменте заверили «Ъ-Черноземье», что выявленные замечания в конкурсной документации устранены, поэтому контракты и заключены.

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Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отметил, что по закону заказчик вправе вносить изменения в конкурсную документацию после старта конкурентной процедуры, но до завершения подачи заявок. При этом, если участник был только один, то такие торги признаются несостоявшимися, а заказчик может заключить контракт или провести новые. «Если у антимонопольного органа появились вопросы к содержанию документации после признания торгов несостоявшимися, то заказчик может внести правки и предложить заключить контракт единственному участнику»,— пояснил эксперт.

По его словам, вопрос лишь в существенности правок: при существенных изменениях стоимости контракта, объема и характера работ его заключение может быть заблокировано, поскольку по своей сути это уже будет совсем иной контракт.

Александр Прытков

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