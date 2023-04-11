«Ямал СПГ» почувствовал курсовую разницу

По данным “Ъ”, проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» столкнулся с увеличением налога на прибыль за 2022 год на 40 млрд руб. из-за новых разъяснений Минфина относительно учета курсовых разниц. Эта сумма может быть изъята дополнительно к увеличению ставки налога на прибыль для СПГ-проектов до 34% с 2023 года, что, по мнению НОВАТЭКа, ставит под угрозу финансирование перспективных проектов «Арктик СПГ-2» и «Обский СПГ». Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, как утверждают собеседники “Ъ”, предложил правительству дать проекту отсрочку по уплате этого дополнительного платежа и одновременно снизить его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон обратился в правительство с предложением предоставить своему ключевому проекту «Ямал СПГ» отсрочку по выплате дополнительного объема налога на прибыль за 2022 год, который образовался из-за изменившегося подхода Минфина к учету курсовых разниц. 22 декабря 2022 года Минфин выпустил разъяснения относительно применения закона ФЗ-67 о временном порядке признания прибыли от курсовых разниц, согласно которым при расчете базы по налогу на прибыль за 2022 год учитывается только превышение отрицательных курсовых разниц над положительными. Глава РСПП Александр Шохин говорил 8 февраля «Интерфаксу», ссылаясь на экспертные оценки, что в результате этих разъяснений компании будут вынуждены доплатить в бюджет дополнительно 268 млрд руб. налога на прибыль за 2022 год.

По словам собеседников “Ъ”, в случае «Ямал СПГ» размер дополнительного платежа за 2022 год может составить 40 млрд руб. При этом с 2023 года ставка по налогу на прибыль для «Ямал СПГ» и так была повышена с 20% до 34% (из которых половина идет в федеральный бюджет), в результате чего проект в 2023–2026 годах может дополнительно выплатить в бюджет 200 млрд руб. Вновь возникшая единоразовая доплата «существенным образом негативно повлияет на свободный денежный поток НОВАТЭКа в 2023 году и на возможность финансирования СПГ-проектов», следует из письма Леонида Михельсона премьеру Михаилу Мишустину, утверждают собеседники “Ъ”. Так, из-за трудностей с привлечением внешнего финансирования в необходимом объеме НОВАТЭК вынужден самостоятельно финансировать основную часть затрат на «Арктик СПГ 2» и «Обский СПГ», общая потребность в 2023 году составляет около 400 млрд руб.

Поэтому Леонид Михельсон попросил Михаила Мишустина дать «Ямал СПГ» отсрочку для выплаты этих дополнительных 40 млрд руб. до конца 2023 года. Также глава НОВАТЭКа предлагает не учитывать в налогооблагаемой базе за 2022 год положительные курсовые разницы для тех компаний, которым с 2023 года приходится платить налог на прибыль в федеральный бюджет по повышенной ставке 17% (к ним относится и «Ямал СПГ»). Если такие поправки к Налоговому кодексу будут приняты, размер налога на прибыль для проекта в 2022 году сократится.

В НОВАТЭКе и Минфине на запросы “Ъ” не ответили.

«Ямал СПГ» — проект сжижения природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Его акционеры — НОВАТЭК (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд шелкового пути (9,9%). «Ямал СПГ» впервые заплатил дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 31,4 млрд руб. До этого СПГ-завод не выплачивал дивиденды, поскольку вся прибыль направлялась на погашение займов со стороны акционеров.

2022 год стал рекордным для мировой СПГ-отрасли из-за взлета цен на газ, и российские СПГ-заводы не стали исключением, напоминает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Так, по предварительным оценкам Росстата, прибыль «Ямал СПГ» в 2022 году могла составить 1,04 трлн руб., увеличившись в 2,2 раза за год. Это означает, что текущий налог на прибыль может составить 172 млрд руб., по его оценкам. «И исключение дохода от положительных курсовых разниц из базы расчета налога на прибыль может привести к серьезному сокращению начисленного налога — на 23%»,— отмечает господин Кондратьев.

Независимый эксперт Александр Собко также отмечает, что для «Ямал СПГ» характерны существенные колебания прибыли из-за переоценки валютного долга, и НОВАТЭК уже поднимал вопрос о том, чтобы эти «бумажные» колебания не учитывались в налоговой базе. Сейчас, в связи с временным ростом налога на прибыль для «Ямал СПГ», вопрос становится еще более актуальным: укрепление рубля в 2022 году привело к появлению дополнительной «бумажной» прибыли, хотя уже в 2023 году ситуация может измениться на обратную.

Александр Собко отмечает, что непосредственно для НОВАТЭКа дополнительный налог в 40 млрд руб. для «Ямал СПГ» транслируется в потерю примерно 20 млрд руб. дивидендов, согласно доле его владения. «Это не очень большая сумма по сравнению с объемом прибыли компании по МСФО за 2022 год, которую можно оценить по косвенным признакам в 650 млрд руб.»,— констатирует он. В конце марта совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2022 год в размере 105,58 руб. на акцию (с учетом промежуточных дивидендов за первое полугодие), или около 320 млрд руб.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов