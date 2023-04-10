Золото импортозаместило инвесторов

Активы международных фондов, инвестирующих в золото, впервые за два месяца поднялись выше уровня 2,9 тыс. тонн. Рост проходил последние четыре недели, в том числе на фоне роста котировок драгоценного металла. Однако в последнее время интерес к металлу начал снижаться на фоне купирования финансового кризиса в США и сильных данных по инфляции, что уже отразилось на стоимости металла, опустившейся ниже уровня $2 тыс. за унцию. На российском рынке интерес к металлу сохраняется как к защитному активу от обесценения рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным агентства Bloomberg, в конце прошлой недели активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, превысили 2,9 тыс. тонн, обновив максимум с конца января. За последние четыре недели активы фондов выросли более чем на 46 тонн. Причем основной прирост пришелся на середину марта, когда на фоне острой фазы банковского кризиса в США активы фондов выросли почти на 22 тонны. В последующие недели интерес к золоту постепенно снижался, и по итогам минувшей недели рост составил около 3 тонн.

Снижению спроса на металл способствовало уменьшение опасений инвесторов относительно кризиса в финансовом секторе США после экстренных мер поддержки.

В частности, ФРС запустила новую программу поддержки банков, в рамках которой только в первую неделю кризиса кредитным организациям была предоставлена ликвидность более чем на $300 млрд. В таких условиях индекс S&P 500 уже в конце марта вернулся выше уровня 4000 пунктов.

В понедельник, 10 апреля, индекс находился возле отметки 4093 пункта, прибавив относительно локального минимума середины марта 7,5%. «Подъем индекса отражает повышенный спрос на рискованные активы, что негативно сказывается на "золотых" ETF»,— отмечает главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.

Вместе с купированием банковского кризиса снизилась вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС, тем более что безработица в стране продолжает снижаться. В марте число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора увеличилось на 236 тыс. человек, в итоге уровень безработицы опустился до 3,5%. «Из-за сильной экономической статистики фьючерсы на ставку ФРС вновь сместились в зону ее повышения на ближайшем заседании, хотя неделю назад ситуация была противоположной»,— отмечает Алексей Головинов. В таких условиях доходность десятилетних казначейских облигаций (UST) в понедельник превысила 3,42% годовых, прибавив за три дня 17 базисных пунктов.

Повышение доходности UST в сочетании с уменьшением спроса на драгоценный металл со стороны инвесторов оказывает негативное влияние на его стоимость. По данным Investing.com, в понедельник цена металла опускалась до $1985 за тройскую унцию, что на 1% ниже значений пятницы и на 2,3% ниже максимума, установленного в минувшую среду. «Мы видим локальное затухание инфляционных трендов и разворот доходности Treasuries на фоне ситуации в банковском секторе США. Это заставляет инвесторов фиксировать позиции в золоте»,— отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров.

Вместе с тем на российском рынке интерес к благородному металлу сохранился.

По данным InvestFunds, в марте частные инвесторы вложили в паевые инвестиционные фонды, ориентированные на вложения в золото, около 600 млн руб., что почти вдвое больше инвестиций месяцем ранее.

Этому способствует ослабление российской валюты, что повышает интерес россиян к защитным инструментам, таким как золото. С начала года курс доллара на Московской бирже вырос на 17%, до 81,6 руб./$, причем только с начала апреля он прибавил более 5%. По словам портфельного управляющего «Альфа-Капитала» Дмитрия Скрябина, резкое ослабление рубля вызывает вопросы в отношении способа сбережений и будет способствовать сохранению спроса на золото внутри РФ. Тем более что подъем долларовых цен на металл может возобновиться уже в ближайшее время. «Ситуацию в банковской системе США сложно назвать благоприятной. Вполне вероятен новый виток банкротств финансовых организаций»,— отмечает Алексей Головинов.

Виталий Гайдаев