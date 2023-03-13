Подоптный бензин

Оптовые цены на топливо, вернувшиеся на пик лета 2022 года после месяца активного роста, перешли к резкому падению. За последние два торговых дня котировки основных видов нефтепродуктов снизились почти на 10%, что участники рынка связывают с избыточным предшествующим ростом и «эффектом толпы». Тем не менее коррекция может оказаться ограниченной из-за ухода НПЗ на плановые ремонты и сокращения демпфера с апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Оптовые цены на топливо на российском рынке резко развернулись в конце прошлой недели и усиливают падение после месяца непрерывного роста. На бирже СПбМТСБ бензин Аи-92 подешевел 13 марта на 6,4%, до 44,7 тыс. руб. за тонну. При этом по отношению к пиковому значению, достигнутому 9 марта, цена опустилась почти на 9,5%. Бензин Аи-95 подешевел на бирже на 4,2%, до 49,1 тыс. руб. за тонну, и до такого же уровня — летнее дизельное топливо (снижение на 1,65%).

Предыдущие четыре недели оптовые цены на бензин стремительно росли вопреки профициту на внутреннем рынке и вступлению в силу с 5 февраля европейского эмбарго на импорт топлива из РФ. За четыре недели к 9 марта котировки подскочили почти на 38%.

Основной причиной подорожания бензина было то, что установленный Западом потолок цен на нефтепродукты, видимо, мало препятствовал их экспорту, к тому же экспортный нетбэк вырос на фоне ослабления рубля.

Кроме того, участники рынка начали активно закупать топливо на фоне сокращения выплат нефтекомпаниям по демпферу с апреля (см. “Ъ” от 7 марта).

Как отмечает глава «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов, у роста цен на бензин и дизтопливо были фундаментальные причины. Помимо высоких объемов экспорта нефтепродуктов нефтекомпании с марта пополняют запасы своих сбытовых структур, отмечает он. К тому же, указывает эксперт, сработал эффект низкой базы, так как котировки подскочили с минимальных уровней конца февраля. «Закупку биржевых объемов поддерживало сохранение высокой маржи на АЗС, которую постепенно снижал рост цен. Но заправки оставались в плюсе даже с подорожавшим ресурсом»,— говорит эксперт.

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Но после этого целый ряд факторов вызвал остановку роста котировок. Так, выросшие цены оторвались от нетбэков с учетом демпфера, что заставило покупателей сомневаться в целесообразности дальнейших закупок. По мнению господина Турукалова, в такой ситуации для нефтекомпаний будет выгоднее поставить апрельские объемы дизтоплива на внутренний рынок, а не на экспорт.

Превышение экспортного паритета по дизтопливу вместе с выходом котировок Аи-92 на максимумы лета прошлого года стало для рынка сигналом для коррекции цен. Помимо этого, говорят участники рынка, на прошлой неделе Минэнерго выступило с критикой в адрес нефтяных компаний из-за роста цен на бирже, что, скорее всего, заставит их увеличить предложение. Положительное влияние на стоимость дизтоплива также могут оказать активные продажи остатков зимнего дизтоплива на фоне сезонного сокращения спроса на него.

В то же время ситуация с бензинами осложняется существенным снижением компенсаций по демпферу с апреля, отмечает Михаил Турукалов. Это, по его мнению, не оставляет шансов на паритетность внутренних цен с экспортом, а без этого интерес нефтекомпаний к отгрузке товара на российский рынок не возрастет.

Дополнительные проблемы с предложением создадут весенние ремонты на НПЗ, которые, полагают источники “Ъ”, могут затянуться из-за сложностей с поставками комплектующих и оборудования из-за санкций.

С другой стороны, говорит эксперт, неясно, насколько сильным будет спрос на бензин в рамках будущего отпускного сезона — возможно, он окажется слабее, чем в прошлом году, на фоне роста доступности международных перелетов.

В целом, полагает господин Турукалов, разгон и последовавший за ним обвал цен на бензин являются иллюстрацией «психологии толпы». В последние две-три недели существенно не менялись ни запасы автобензина у нефтяных компаний, ни объемы железнодорожной отгрузки товара в адрес независимых нефтебаз, отмечает он. «Разница лишь в том, что ранее бензин был нужен всем, а сейчас спрос исчез в ожидании нового ценового дна, и пока это дно не достигнуто, товар не нужен никому»,— поясняет эксперт. По его мнению, в ситуации с дизтопливом возможное снижение его предложения на бирже может привести к росту активности покупателей в ближайшие дни. В ближайшие недели эксперт ожидает колебаний котировок, которые будут зависеть от действий властей на фоне начинающихся ремонтов на НПЗ, а также от состояния внутреннего спроса.

Ольга Мордюшенко