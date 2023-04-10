Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Twitter

В Роскомнадзоре (РКН) не видят оснований для снятия ограничений с Twitter — соцсеть не удалила 1,3 тыс. запрещенных в РФ материалов, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

«В социальной сети продолжается распространение и иного деструктивного контента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям»,— указали в РКН.

В числе 1,3 тыс. материалов, по данным ведомства, содержатся: детская порнография, наркотический и суицидальный контент, призывы к участию в массовых беспорядках, сообщения экстремистских организаций и фейки (в том числе о ходе проведения военной операции).

Сегодня, 10 апреля, замглавы профильного комитета Госдумы Антон Горелкин предложил снять с соцсети блокировку, поскольку та вернула пользовательский доступ к аккаунтам российских ведомств и министерств.

Подробнее о перспективах разблокировки Twitter — в колонке Дмитрия Дризе на «Ъ FM» «Илон Маск изменчивый и непостоянный».

Григорий Лейба