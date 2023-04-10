Организатор задержался в колонии

Свердловский областной суд огласил приговор Александру Красиеву по кличке Тито, обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии и создании экстремистской организации. По версии следствия, он и его подельник Алексей Колбасов организовали в исправительной колонии №52 ячейку экстремистского и запрещенного в РФ движения АУЕ и применяли насилие в отношении других заключенных за их содействие администрации ИК. Тито приговорили к 10 годам, его сообщника — к шести годам лишения свободы в колонии особого режима. Адвокаты осужденных заявили, что их подзащитные не намерены обжаловать решение суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание по делу Александра Красиева и Алексея Колбасова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Судебное заседание по делу Александра Красиева и Алексея Колбасова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Красиева (Тито) и Алексея Колбасова в Свердловском областном суде продолжалось 3,5 месяца. В зависимости от роли каждого им инкриминировали ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч.1, 2 ст.282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности организации, осуществляющей экстремистскую деятельность), ст.321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья осужденного, из мести за оказанное им содействие администрации учреждения, организованной группой).

По данным следствия, Александр Красиев ранее был осужден за совершение ряда имущественных преступлений. В 2021 году, находясь в исправительной колонии №52, он организовал ячейку экстремистского и запрещенного в РФ движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) и занял высшее положение в преступной иерархии. В его ячейку вошли несколько заключенных, в том числе Алексей Колбасов. Тито считался «положенцем», управляющим местным криминалитетом от имени воров в законе. Согласно обвинительному заключению, он управлял криминальным контингентом в колонии с помощью телефона и писем, распространял среди осужденных ценности преступной субкультуры, назначал «смотрящих» за отрядами, формировал общую кассу («общак»).

Алексей Колбасов, по версии следствия, был «смотрящим», который следит за порядком во время отсутствия Тито. Оба подсудимых были обвинены в применении насилия в отношении других осужденных, в том числе за сотрудничество с администрацией исправительного учреждения.

Еще в начале рассмотрения дела по существу Александр Красиев и Алексей Колбасов полностью признали вину.

В понедельник, 10 апреля, Свердловский областной суд под председательством судьи Андрея Минеева признал их виновными и приговорил Александра Красиева к десяти годам лишения свободы, Алексея Колбасова — к шести годам. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. Суд лишил их права заниматься деятельностью, связанной с организацией и участием в общественных объединениях, — Тито на пять лет, Колбасова на три года.

Подсудимые согласились с приговором. Их адвокаты сообщили «Ъ-Урал», что пока не намерены обжаловать решение суда.

«У нас было достигнуто полное взаимопонимание с Александром Красиевым, мы решили не мешать ходу судебного процесса и не получать дополнительное наказание за противоречащую следствию позицию. Мы изначально обсудили, что посмотрим доказательную базу, и если она будет убедительна на 100% и мы не увидим смысла оспаривать ее — согласимся с обвинением»,— рассказал «Ъ-Урал» адвокат Красиева Артем Счастливый.

Верховный суд России признал АУЕ экстремистским движением в августе 2020 года. Как писал «Ъ», в 2022 году количество уголовных дел, фигурантами которых стали сторонники движения АУЕ, дошло почти до сотни, тогда как в 2021 году было возбуждено около 30 подобных дел.

«Международное движение АУЕ складывалось годами. Сейчас оно признано экстремистским, но есть люди, которые не знают другой уклад, и им будет сложно перестроиться на другую манеру поведения. В данном случае я считаю, что подсудимые придерживались этого уклада, наводя порядок там, где обитали большую часть времени. Мне кажется, это несправедливо. Пока существуют места лишения свободы, будут находить людей, которые попадут под эти составы и эту статью. Единственное, состав новый, и мы не знаем, насколько сторона обвинения заинтересована в создании практики. Возможно, будут дежурные дела. Возможно, статью будут применять в случаях, когда обвинению нужно будет, в том числе показательно, дать кому-то большой срок»,— прокомментировал господин Счастливый.

Последнее уголовное дело об организации в исправительной колонии ячейки АУЕ было возбуждено в начале апреля в Чувашии — как писал «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ по республике, в совершении преступления обвиняется 38-летний заключенный, отбывающий наказание в исправительной колонии №9.

Катерина Якушева