ТАСС: в России за год значительно выросло число сторонников АУЕ

В 2022 году количество уголовных дел, фигурантами которых стали сторонники движения АУЕ (Арестантский уклад един, признано экстремистским, запрещено на территории России), возросло практически до 100. Как пояснил источник ТАСС в правоохранительных органах, в 2021 году было возбуждено около 30 подобных дел, а за год число сторонников АУЕ «резко выросло».

Собеседник агентства отметил, что уголовные дела были возбуждены по всем «выявленным фактам». «В течение 2022 года на постоянной основе проводились мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности международного экстремистского движения АУЕ… если в 2021 году количество таких дел немного превысило 30, то в прошлом достигло почти 100»,— сообщил источник ТАСС.

Верховный суд России признал АУЕ экстремистским движением в августе 2020 года, его деятельность на территории страны была запрещена. Ряд уголовных дел, связанных с АУЕ, в 2022 году были возбуждены в отношении пытавшихся создать ячейку движения в СИЗО граждан или сотрудников изоляторов, где подобные ячейки были выявлены.

Об уголовном преследовании сторонников АУЕ — в материале «Ъ» «Арестантов не объединили».

Андрей Сапожников