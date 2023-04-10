Министр обороны Украины Резников рассказал, как мог попасть в российский плен в феврале 2022 года

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что мог попасть в плен в Гостомеле в феврале 2022 года. В первые дни военной операции России на Украине город Гостомель, расположенный в Киевской области, перешел под контроль ВС РФ — его захватил десант.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Резников

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters Алексей Резников

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

По словам главы украинского оборонного ведомства, в российский плен вполне мог попасть не только он, но и другие высшие руководители министерства.

«Защищенный командный пункт, который был закреплен за моим персоналом, находился в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там. Почти в плену»,— рассказал господин Резников в интервью «Украинской правде».

Алексей Резников отметил, что позже чиновников Министерства обороны Украины решили не переводить из Киева, разместив их в зданиях в украинской столице.

Расположенный в Киевской области город Гостомель, согласно заявлениям Министерства обороны России, перешел под контроль ВС РФ в первые дни военной операции на Украине в результате «успешно проведенной десантной операции». В марте 2022 года после переговоров в Стамбуле Минобороны России сообщило об отводе российских войск из Киевской и Черниговской областей Украины. В том числе российские военные были выведены и из Гостомеля.

За ситуацией после ввода российских войск на Украину следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов