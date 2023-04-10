В Госдуме обсуждают выпуск новых банковских карт для оплаты зарубежных товаров

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что для оплаты зарубежных товаров и услуг можно выпустить новые банковские карты, не привязанные к национальной системе платежных карт (НСПК). По его словам, соответствующий механизм обсуждается в Госдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Аксаков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«То есть внутри России операции по карте будут обрабатываться НСПК, а за рубежом такая карта будет работать как карта другого банка. Такие схемы прорабатываются, чтобы дать возможность людям чувствовать себя комфортно при поездках за границу»,— сообщил Анатолий Аксаков в интервью News.ru.

В марте 2022 года на фоне специальной военной операции международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. В связи с этим выпущенные в России карты Visa и Mastercard перестали работать в других странах и на иностранных сайтах.

Лусине Баласян