Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Далай-лама извинился за поцелуй мальчика в губы и просьбу «пососать язык»

Далай-ламе XIV пришлось принести извинения индийскому мальчику и его семье за свои слова и поведение во время торжественной церемонии в городе Дхарамсала.

Далай-лама XIV и мальчик

Далай-лама XIV и мальчик

Фото: Ashwini Bhatia / AP

Далай-лама XIV и мальчик

Фото: Ashwini Bhatia / AP

Церемония проходила еще в феврале и была посвящена окончанию обучения около 100 детей по программе индийского благотворительного фонда M3M Foundation. В ходе церемонии к далай-ламе подошел мальчик и спросил, можно ли ему обнять духовного лидера последователей тибетского буддизма. В ответ тот сначала поцеловал мальчика в губы, а затем предложил мальчику «пососать его язык». Все это было заснято на видео, а запись быстро стала распространяться в интернете. Пользователи стали обвинять далай-ламу в педофилии и предложили даже арестовать его.

В сегодняшнем заявлении, опубликованном пресс-службой далай-ламы, говорится, что «его святейшество хочет принести извинения мальчику и его семье, а также его друзьям со всего мира за ущерб, который могли нанести его слова. Его святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об инциденте».

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...