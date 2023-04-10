Далай-лама извинился за поцелуй мальчика в губы и просьбу «пососать язык»

Далай-ламе XIV пришлось принести извинения индийскому мальчику и его семье за свои слова и поведение во время торжественной церемонии в городе Дхарамсала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Далай-лама XIV и мальчик

Фото: Ashwini Bhatia / AP Далай-лама XIV и мальчик

Фото: Ashwini Bhatia / AP

Церемония проходила еще в феврале и была посвящена окончанию обучения около 100 детей по программе индийского благотворительного фонда M3M Foundation. В ходе церемонии к далай-ламе подошел мальчик и спросил, можно ли ему обнять духовного лидера последователей тибетского буддизма. В ответ тот сначала поцеловал мальчика в губы, а затем предложил мальчику «пососать его язык». Все это было заснято на видео, а запись быстро стала распространяться в интернете. Пользователи стали обвинять далай-ламу в педофилии и предложили даже арестовать его.

В сегодняшнем заявлении, опубликованном пресс-службой далай-ламы, говорится, что «его святейшество хочет принести извинения мальчику и его семье, а также его друзьям со всего мира за ущерб, который могли нанести его слова. Его святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об инциденте».

Кирилл Сарханянц