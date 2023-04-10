ГАЗ подал второй иск к Volkswagen на сумму свыше 28 млрд рублей

Как следует из картотеки нижегородского арбитражного суда, автомобильный завод «ГАЗ» подал исковое заявление с требованием взыскать 28,4 млрд руб. с Volkswagen AG. Немецкий автоконцерн в прошлом году прекратил сборку своих моделей на производственной площадке в Нижнем Новгороде. Заседание по делу еще не назначено, комментировать суть иска в группе ГАЗ отказались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд уже рассматривает иск ГАЗа к дочернему обществу немецкого концерна ООО «Фольксваген Груп Рус» с требованиями признать недействительным соглашение о прекращении сборки в Нижнем Новгороде и взыскать с ответчика 15,6 млрд руб убытков. Неделю назад российской дочке Volkswagen удалось снять обеспечительный арест с активов, в частности, автозавода в Калуге, который немцы пытаются продать инвестору, получив разрешение в правительстве РФ. После этого представители рабочего коллектива ГАЗа заявили о намерении обратиться в Минпромторг с просьбой о том, чтобы федеральные власти не дали Volkswagen уйти из России без возмещения компенсаций Горьковскому автозаводу.

Иван Сергеев