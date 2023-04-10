Обвиняемый в нападении на казанскую гимназию Галявиев попросил убрать из приговора пять лет тюрьмы

Ильназ Галявиев, обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии №175, извинился перед потерпевшими и попросил не отправлять его на пять лет в тюрьму. 29 марта гособвинение запросило для Ильназа Галявиева пожизненное лишение свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии особого режима. Приговор Ильназу Галявиеву огласят 13 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Прошу убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное. Тогда не имело смысла идти навстречу следствию. Прошу прощения у потерпевших»,— сказал Ильназ Галявиев в ходе прений в Верховном суде Татарстана (цитата по ТАСС).

Адвокат Ильназа Галявиева заявил, что его подсудимый нуждается в принудительном лечении от хронического психического расстройства, а значит, его следует освободить от уголовной ответственности. «По мнению защиты, необходимо руководствоваться выводами первичной экспертизы… Полагаю, что Галявиев, страдающий хроническим психическим расстройством — параноидной шизофренией, подлежит освобождению от уголовной ответственности»,— сказал адвокат (цитата по «РИА Новости»).

Первая экспертиза, проведенная в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского, показала, что в момент нападения на школу Ильназ Галявиев был не в себе. Позднее его перевели в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге для проведения повторной психолого-психиатрической экспертизы, которая показала обратное.

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев вооружился охотничьим ружьем и устроил стрельбу в гимназии №175. Он также привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате погибли девять человек. Потерпевшими по делу признаны 667 человек, 139 из них получили ранения и травмы. На суде в ноябре 2022 года Ильназ Галявиев вину полностью признал.

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