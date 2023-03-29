Прокуратура запросила пожизненное заключение для обвиняемого в нападении на казанскую гимназию Галявиева

Прокуратура попросила назначить пожизненное заключение для Ильназа Галявиева, обвиняемого в расстреле казанской гимназии №175. Ведомство считает, что пять лет срока он должен провести в тюрьме, а затем — в исправительной колонии особого режима. Также сторона обвинения призвала удовлетворить в полном объеме требования потерпевших о взыскании компенсации морального вреда, сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильназ Галявиев

Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ Ильназ Галявиев

Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев вооружился охотничьим ружьем и устроил стрельбу в гимназии №175. Он также привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате погибли девять человек. Потерпевшими по делу признаны 667 человек, 139 из них получили получили ранения и травмы.

Ильназу Галявиеву предъявлено обвинение в совершение пяти преступлений, в том числе убийстве двух и более лиц (п.п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (п. «а», «в», «е», «и» ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В его деле 310 томов. Против обвиняемого также подали несколько исков на сумму 48 млн руб. На суде в ноябре 2022 года он полностью признал вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Казанский стрелок согласился с обвинением».

Лаура Кеффер