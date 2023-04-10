Суд в Красноярске потребовал от службы доставки суши изменить название

Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки японской кухни в регионе «Ёбидоёби» изменить фирменное наименование в течение трех месяцев. С иском к компании ранее обратилась инспекция федеральной налоговой службы по Красноярскому краю. Ведомство посчитало, что название сети содержит слово, которое имеет созвучие со словами ненормативной лексики.

Документальное подтверждение слов ответчика о том, что заявленное обозначение воспринимается российскими потребителями именно как транслитерация фразы на японском языке, в суд не было предоставлено, отмечается в материалах дела.

«Суд пришел к выводу, что слова из японского языка, как и слова из иных языков, при их использовании подлежат оценке, прежде всего, с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации в их русскоязычной транслитерации», - говорится в материалах сайта суда. Название сети противоречит принципам гуманности и морали, а также может вызвать ассоциацию с ненормативной лексикой, сделал выводы суд. Он обязал компанию поменять название и внести соответствующие изменения в учредительные документы.

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Лолита Белова