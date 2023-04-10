Бастрыкин сообщил о росте числа уголовных дел с участием мигрантов в 2022 году

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что за 2022 год было возбуждено 4 231 уголовное дело на основании сообщений о преступлениях, совершенных иностранными гражданами. Относительно 2021 года количество уголовных дел увеличилось в три раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сейчас наблюдается их (преступлений, совершенных иностранными гражданами.— "Ъ") рост. Особую тревогу вызывает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. В прошедшем году возбуждено 893 уголовных дел о таких преступлениях как убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть потерпевшего. Это в пять раз больше чем в 2021 году»,— сказал Александр Бастрыкин (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Александра Бастрыкина, «среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения». Зачастую жертвами мигрантов становятся пожилые и беззащитные граждане, уточнил глава СКР. Он также отметил, что зафиксирован рост числа уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности.

«С участием мигрантов нередко происходят массовые драки, вызывающие широкий резонанс. Большинство подобных преступных деяний совершают приезжие из центральноазиатских стран СНГ. Вот буквально на прошлой неделе в столице задержан организатор подобных массовых драк и пятеро их участников. Выходцы из Средней Азии нападали на людей, избивали их, желая противопоставить себя окружающим. Все это фиксировали на видео и публиковали в социальных сетях»,— добавил он.

В конце 2022 года Александр Бастрыкин сообщил, что за 11 месяцев прошлого года было расследовано более 7 тыс. преступлений, совершенных мигрантами, из них треть — тяжкие и особо тяжкие. Наибольшее количество преступлений было совершено в Московской области, второе место занимала Москва, третье — Санкт-Петербург.

Милена Костерева