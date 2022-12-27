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Коммерсантъ FM
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Московская область стала первой в рейтинге миграционной преступности

В 2022 году количество преступлений, совершенных мигрантами, значительно выросло и составило более 7 тыс. В Московской области этот показатель самый высокий среди регионов России, Москва занимает второе место, Санкт-Петербург — третье. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин на оперативном совещании.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Наибольшее число таких преступлений отмечается на территории Московского региона. За одиннадцать месяцев этого года расследовано уже 7219 преступлений, из них треть — тяжкие и особо тяжкие. Московская область находится на первом месте в стране по уровню миграционной преступности, Санкт-Петербург занимает третье место в Российской Федерации»,— сказал господин Бастрыкин.

Он призвал глав следственных управлений Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга проявить активность для устранения ситуации.

Также председатель СКР раскритиковал работу региональных управлений из-за того, что следственные комитеты не отвечают на обращения населения в соцсетях.

Ранее в декабре господин Бастрыкин уже сообщал, что в последнее время иностранные граждане стали чаще совершать преступления в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В качестве меры противодействия таким преступлениям в СКР предложили нарастить потенциал центров фонда «Русский мир» в других странах.

В июне этого года МВД также сообщало о росте миграционных преступлений. По сравнению с 2021 годом показатель увеличился на 9,5% — всего 17 тыс. преступлений. Наибольшее число деяний совершили граждане стран СНГ — 13,9 тыс. Всего с января по ноябрь 2022 года на миграционном учете в России находятся 15 млн человек, сообщало МВД.

Полина Собакина

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