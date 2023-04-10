Смольный проиграл в апелляции дело об аукционе по Конюшенному ведомству

Аукцион на право льготной аренды Конюшенного ведомства, пошедший год назад, признан недействительным по решению 13-го апелляционного суда. Победа компании «Бахчасарай», которую связывают с московской ГК «Киевская площадь, аннулирована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

АО «Футуро» удалось оспорить результаты торгов на право льготной аренды Конюшенного ведомства. Иск компания подавала к комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга и ООО «Бахчасарай». В суде «Футуро» доказали, что требования по аукциону были неправомерны, нарушения, допущенные при отклонении заявки, — существенны, а недопуск к торгам — необоснован. Апелляционный суд признал аукцион незаконным. Кроме того, он постановил, что договор аренды, заключенный с «Бахчасараем», также нелегитимный.

Напомним, что компания «Бахчасарай» может действовать в интересах ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, среди проектов которой торговый центр «Европейский», гостиница «Украина» и продовольственный рынок «Фуд Сити» в Москве (там свое участие в аукционе опровергают). При этом компанию «Футуро» связывают с предпринимателем и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Его связь с АО «Альфа», которого, как и «Футуро», не допустили к торгам, официально подтверждали в пресс-службе «Конкорд», которая распространяет комментарии Евгения Пригожина.

Кто в итоге займется реконструкцией Конюшенного ведомства, стоимость которой оценивается в сумму до 10 млрд руб., пока неизвестно. По условиям прошлого договора с правительством Петербурга, работы в здании должны завершиться в течение семи лет с начала восстановления помещения.

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