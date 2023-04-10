Более 3 млн рублей взыскано с реставраторов нижегородского кремля за пропажу кабеля

Госучреждение «Нижегородский кремль» в суде взыскало 3,088 млн руб. ущерба с генподрядчика ООО «Адепт строй» и субподрядчику – компании «СК Возрождение», которой была передана стройплощадка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Обе организации перед юбилеем Нижнего Новгорода занимались реставрацией части стен и башен. Им также была передана документация с отметками расположения системы по архитектурно-художественной подсветке нижегородского кремля. В октябре 2021 года заказчик актами зафиксировал, что два электрика незаконно, без согласия с управделами областного правительства, демонтировали силовой электрокабель на участке Кремлевского бульвара от Георгиевской до Борисоглебской башни.

Произошедшее на стройке органы власти квалифицировали как хищение чужого имущества – была проведена экспертиза, определившая сумму ущерба. В суде ответчики пытались доказать, что стройплощадка была не огорожена и пройти на стройку мог, кто угодно. Однако суд эти аргументы отклонил и решил взыскать ущерб субсидиарно с обеих организаций.

Решение суда в законную силу не вступило. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», управлению делами областного правительства не удалось включить в реестр недобросовестных поставщиков компанию «Адепт строй», не доделавшую ремонт в кремле.

Иван Сергеев