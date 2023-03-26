Власти не доказали недобросовестность реставраторов нижегородского кремля

Управление делами правительства Нижегородской области не смогло доказать в суде, что московское ООО «Адепт строй», сорвавшее ремонт в кремле, является недобросовестным подрядчиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Компания осенью 2020 года получила заказ по реставрации нижегородского кремля на участке от Зачатьевской до Георгиевской башен. Работы стоимостью 397 млн руб. предусматривали укрепление склона, усиление стены и двух башен крепости. Реставрацию надо было завершить к июню 2021 года, когда праздновалось 800-летие Нижнего Новгорода.

Однако рабочие не уложились в сроки, продолжая ремонт стены кремля до поздней осени и в 2022 году. В октябре прошлого года власти в одностороннем порядке отказались от договора с ООО «Адепт строй» и попытались включить ее в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Однако нижегородское УФАС не стало признавать компанию недобросовестной.

Эту же позицию поддержал и арбитражный суд, указав, что подрядчик старался сделать реставрацию и исполнил 78% работ по четвертому этапу. Кроме того, компания за время деятельности выполнила 28 госконтрактов. ООО «Адепт строй» избежало включения в РНП, но не финансовых проблем – заявление на банкротство общества подал «Абсолют банк».

Иван Сергеев