Обанкротился владелец логоцентра «Пятерочки» под Воронежем

Арбитражный суд Воронежской области по иску банка непрофильных активов «Траст» признал банкротом его местную дочернюю компанию ООО «Сиал», сообщается в опубликованном определении арбитража. Эта компания ранее входила в структуру разорившейся «Воронежской логистической компании», а теперь ей принадлежит крупный логистический центр под Воронежем — бывший складской комплекс ВЛК площадью 37,7 тыс. кв. м возле аэропорта. Логоцентром на правах долгосрочной аренды пользуется X5 Retail Group в качестве распределительного центра «Пятерочки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В «Сиале» введена процедура конкурсного производства до 12 июля 2023 года. Она предполагает ликвидацию юрлица и распродажу его активов с банкротных торгов. Конкурсным управляющим утвержден Александр Чурляев из СРО «Дело», которую «Траст» сам выбрал как истец. Заявление о банкротстве было подано осенью прошлого года.

Сумма требований «Траста» к «Сиалу» составляет 411,3 млн руб., в том числе основной долг по кредиту, проценты с 2014 по 2021 год и пени. Она включена в третью очередь реестра требований кредиторов компании.

«Траст» в сентябре 2020 года уже выставлял логоцентра «Сиала» под Воронежем на торги с начальной ценой лота в 1,7 млрд руб. Однако тогда торги не состоялись из-за неактивности участников.

Банкротство ООО «ВЛК», головного юрлица «Воронежской логистической компании» Александра Бакирова, которая реализовала первые современные проекты на региональном профильном рынке, завершилось в июле 2022 года выплатой 24% долгов. Требования кредиторов, которые в сумме составляли более 2 млрд руб., были выплачены лишь на четверть.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Сиал» зарегистрировано в Рамонском районе Воронежской области в 2011 году. Основной вид деятельности — покупка и продажа земельных участков. 100% ООО принадлежат банку «Траст», управляющей компанией организации до банкротства выступало ООО «УК Траст-консультант». Выручка «Сиала» в 2022 году, как сказано в бухгалтерской отчетности, была нулевой (130,5 млн руб. годом ранее). При этом чистая прибыль составила 17 млн руб. (517,9 млн руб. годом ранее).

Подробнее о логоцентре и деятельности «Сиала» — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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