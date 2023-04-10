Глава СК РФ поручил повторно завести уголовное дело за осквернение Вечного огня в Саратове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно завести уголовное дело по факту осквернения Вечного огня в Саратове. мемориал расположен возле памятника Борцам Революции 1917 года на Театральной площади в центре города. Об этом в Telegram-канале сообщает информационный центр органа. https://t.me/infocentrskrf/9836

Ранее горожанин показал полиции обнаруженное им в одном из Telegram-каналов видео, на котором две девушки танцуют возле памятника и засовывают руки в Вечный огонь. Одна из них также плюнула в него.

Сотрудники уголовного розыска нашли авторов видео. 19-летнюю Альбину Бельскую из Балаковского района арестовали на пять суток за мелкое хулиганство. С ее подругой, 22-летней Ольгой Балаш из Саратова, провели профилактическую беседу.

Затем в СУ СК по Саратовской области начали проверку. Следователи уточнили, что ЧП имело место ночью 17 марта, а девушки были пьяны. Записала видео и выложила в сеть госпожа Бельская.

На ситуацию обратили внимание и в федеральном органе. Александр Бастрыкин поручил завести по факту вандализма уголовное дело 5889732 : «Ранее по поручению главы ведомства в СУ СК России по Саратовской области по данному факту было возбуждено уголовное дело, однако данное решение было отменено прокурором», — говорится в сообщении инфоцентра.

Теперь главе саратовского следственного управления Анатолию Говорунову поручили повторно возбудить уголовное дело. Исполнение поручения и ход расследования взяли на контроль в центральном аппарате СУ СКР.

Дарья Васенина