Две жительницы Саратова осквернили Вечный огонь и сняли процесс на видео

В Саратове задержали двух девушек, осквернивших Вечный огонь на Театральной площади в центре города. Об этом «Ъ-Средняя Волга» рассказала пресс-секретарь регионального ГУ МВД Анастасия Захарова.

В полицию обратился 26-летний местный житель. Горожанин показал стражам порядка обнаруженное им в одном из Telegram-каналов видео, на котором две девушки танцуют возле памятника Борцам Революции 1917 года и суют руки в Вечный огонь. Одна из них также плюнула в огонь.

Сотрудники уголовного розыска нашли предполагаемых авторов записи. Одну из них, 19-летнюю Альбину Бельскую, жительницу Балаковского района, арестовали на пять суток за мелкое хулиганство. Ее подруга, 22-летняя Ольга Балаш из Саратова, отделалась профилактической беседой.

Дарья Васенина