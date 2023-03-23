Жительницу Саратовской области арестовали на пять суток за плевок в Вечный огонь

В Саратове жительница Балаковского района Альбина Бельская арестована на пять суток за осквернение Вечного огня на Театральной площади города. Она признана виновной в мелком хулиганстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, 26-летний житель Саратова обратился в полицию и продемонстрировал правоохранительным органам видео из одного из Telegram-каналов, на котором две девушки танцуют около памятника Борцам Революции 1917 года, суют руки в Вечный огонь, а одна из них плюет в огонь.

Были задержаны 19-летняя Альбина Бельская и 22-летняя Ольга Балаш из Саратова. Последней в качестве наказания была назначена профилактическая беседа.

В СУ СКР по Саратовской области сообщили, что назначили собственную проверку по факту вандализма, и уточнили, что события происходили 17 марта ночью, а девушки были в состоянии алкогольного опьянения. 19-летняя саратовчанка, «осуществляя видеозапись на камеру своего мобильного телефона, совершила противоправные действия около Вечного огня» и выложила запись в социальные сети.

«Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего»,— отметили в СКР.

Сергей Петунин, Саратов