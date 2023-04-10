Пермская «дочка» «Газпрома» объяснила резкое снижение прибыли

АО «Газпром газораспределение Пермь» (ГГП) прокомментировало «Ъ-Прикамье» финансовые показатели 2022 года. Ранее сообщалось, что выручка общества в отчетном периоде выросла на 4,7% — с 4,2 млрд руб. в 2021 году до 4,4 млрд руб. в 2022-м. При этом чистая прибыль компании резко сократилась (на 96%) — с 506 млн руб. до 17 млн руб.

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«Снижение чистой прибыли АО “Газпром газораспределение Пермь” по итогам 2022 года связано с рядом объективных факторов, в том числе со снижением объема транспортировки газа, обусловленным теплой погодой в зимний период, и увеличением обязательств по программе догазификации»,— пояснили в компании.

АО «Газпром газораспределение Пермь» обеспечивает функционирование газораспределительной системы региона. Владельцем 88% акций ГГП является ООО «Газпром межрегионгаз» (100% в собственности ПАО «Газпром»), около 12% — в собственности правительства Пермского края.