Пермский спорткомплекс отказался предоставлять площадку для концерта Дианы Арбениной

В Перми отменен концерт певицы Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы», который должен был состояться в местном спортивном комплексе (СК) имени Сухарева 12 апреля. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края, который курирует работу спорткомплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

«В связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций нами принято решение об отказе в предоставлении площадки СК имени Сухарева для проведения концерта Дианы Арбениной. Организаторы концерта оповещены»,— пояснил «Ъ» директор центра Михаил Аминов.

На прошлой неделе в пермском Telegram-канале «Прикамские витязи», посвященном информационной поддержке спецоперации на Украине, появился призыв заблокировать вход в комплекс имени Сухарева в день концерта. Позже в Telegram-канале было размещено видео, на котором якобы участник спецоперации выступает за отмену концерта, мотивируя это тем, что Диана Арбенина не поддерживает СВО.

Ранее был отменен концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» в Казани, откуда должен был стартовать тур по России, а также в Ростове, Пятигорске, Улан-Удэ, Тольятти, Чебоксарах и Ульяновске. Сами артисты в социальных сетях сообщали, что концерты переносятся, и предлагали поклонникам «следить за объявлением новых дат».

Екатерина Артемова, Пермь