РБК: сервис такси inDrive передал российский бизнес компании в Казахстане

Сервис такси inDrive передал основное российское юрлицо «Центр разработки программного обеспечения» казахстанской структуре «Индэлс». РБК со ссылкой на источники на IT-рынке пишет, что под названием Indels компания планирует оказывать услуги городских и международных поездок в России и СНГ.

Официально inDrive не объявляла о прекращении работы в России. Однако, по словам собеседников РБК на рынке такси, представители сервиса рассказывали, что inDrive формально покинула российский рынок и локализовалась с другими собственниками под новым брендом Indels. По информации источника на рынке электронной коммерции, новая команда Indels на данный момент насчитывает около 200 сотрудников. Он отметил, что официально об организационных изменениях компания планирует объявить в конце весны.

Из материалов СПАРК следует, что inDrive еще в августе 2022 года передал «Центр разработки программного обеспечения» ООО «Софтформинг», который был создан за несколько месяцев до этого. В начале февраля текущего года владельцем «Софтформинга» стало зарегистрированное в Казахстане товарищество с ограниченной ответственностью «Индэлс». В выписке реестра юрлиц Казахстана говорится, что владельцем компании является бывший операционный директор InDrive в России Марина Аржакова и еще три физлица.

В мае 2022 года основатель и гендиректор inDriver (так назывался сервис inDrive до ребрендинга в прошлом году) Арсен Томский сообщил, что после начала военной операции России на Украине компания решила перевести часть сотрудников из России в Казахстан, на Кипр и в другие страны. По его словам, на конец февраля доля РФ от общего объема поездок inDrive составила 7%. В марте нынешнего года Арсен Томский рассказал, что решение перевезти сотрудников связано с санкциями, которые «запрещают международным компаниям держать сотрудников в России».