Власти подобрали участок для расширения воронежской ОЭЗ «Центр»

Для обсуждающегося с 2020 года расширения особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» в Воронежской области найден подходящий участок в Новоусманском районе, на территории которого располагается и основная площадка экономзоны. Об этом сообщил на брифинге в облправительстве глава районной администрации Дмитрий Маслов, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье».

По его словам, власти рассматривают для этих целей участок в порядка 200 га земель сельскохозяйственного назначения, находящийся «в непосредственной близости к ОЭЗ». Муниципальный район выступает распорядителем этой земли.

«На участке есть арендатор, аграрий. Но срок его аренды истечет к началу 2025 года. Мы планируем презентовать правительству региона этот участок для проекта расширения ОЭЗ»,— рассказал господин Маслов.

На сегодняшний день общая площадь ОЭЗ «Центр» составляет порядка 220 га, из них участки на 168 га заняты резидентами или доступны для новых, а 47,5 га занимает инфраструктура. Таким образом, в случае присоединения еще 200 га в Новоусманском районе площадь ОЭЗ может удвоиться

О начале поиска площадки для расширения ОЭЗ в декабре 2020 года сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Тогда ожидалось, что решение будет принято «в течение нескольких месяцев». Однако затем в следующем году 251 га земли, прилегающей к ОЭЗ, передали для расширения индустриального парка «Масловский».

Руководитель департамента экономического развития облправительства Даниил Кустов в феврале 2023 года обещал «в ближайшее время объявить, в каких направлениях и за счет каких земель будут расширяться территории ОЭЗ»: «Проводится инвентаризация земельных участков, осуществляется разработка справочных, презентационных, картографических материалов».

О последних резидентах ОЭЗ — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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