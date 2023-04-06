Патриарх Кирилл ввел должность главного военного священника в зоне спецоперации

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл учредил должность главного военного священника, который будет работать с военнослужащими и сотрудниками других силовых органов в зоне военной операции России на Украине, сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Патриарх Кирилл

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На должность назначен протоиерей Димитрий Василенков, председатель отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии. Он также назначен на должность и. о. заместителя председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.

Как передает ТАСС со ссылкой на РПЦ, ранее за работу с военными в зоне боевых действий на Украине отвечал протопресвитер военного и морского духовенства. С июня 2022 года этот пост занимал священник Олег Овчаров.