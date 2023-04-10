Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Как трансформировались «сквозные технологии»

В официальных документах термин «сквозные цифровые технологии» впервые был использован в программе «Цифровая экономика РФ», утвержденной распоряжением правительства №1632-р от 28 июля 2017 года. В перечень вошли большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей. В документе отмечалось, что список может меняться по мере появления и развития новых технологий.

В июле 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра, утвердил распоряжение правительства №1484-р от 8 июля 2019 года о подписании соглашений о намерениях между правительством и компаниями в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений (с «Росатомом» — о развитии технологий новых материалов и веществ, квантовых вычислений, с РЖД — по квантовым коммуникациям, с «Ростехом» — по интернету вещей, технологиям распределенных реестров, квантовым сенсорам, мобильным сетям 5G (совместно с «Ростелекомом»), со Сбербанком — по ИИ). Таким образом, «сквозные цифровые технологии» были приравнены к высокотехнологичным областям.

Позднее в том же 2019 году президиум правкомиссии по цифровому развитию одобрил семь «дорожных карт»: «Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Квантовые технологии», «Новые производственные технологии», «Технологии беспроводной связи», «Системы распределенного реестра», «Компоненты робототехники и сенсорика», «Нейротехнологии и искусственный интеллект», от разработки планов по развитию больших данных и промышленного интернета отказались.

В декабре 2020 года, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным, первый вице-премьер Андрей Белоусов, говоря о «сквозных технологиях», назвал также микроэлектронику, создание новых и портативных источников энергии, передачу электроэнергии распределенных интеллектуальных систем, перспективные космические системы и генетические технологии.

В июле 2022 года на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин поручил правительству перезапустить работу по развитию «сквозных» технологий, признав, что пока ее нельзя назвать особенно успешной. Например, проект по развитию микроэлектроники пришлось полностью перезагружать в 2021 году. Соответствующую работу Белый дом завершил к концу 2022 года. Если ранее развитие «сквозных» технологий в большей степени было сосредоточено на исследовательском аспекте, то теперь главное для государства — получение конкретного продукта и вывод его на рынок, в том числе с помощью негосударственных компаний.

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...