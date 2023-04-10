Как трансформировались «сквозные технологии»

В официальных документах термин «сквозные цифровые технологии» впервые был использован в программе «Цифровая экономика РФ», утвержденной распоряжением правительства №1632-р от 28 июля 2017 года. В перечень вошли большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальностей. В документе отмечалось, что список может меняться по мере появления и развития новых технологий.

В июле 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра, утвердил распоряжение правительства №1484-р от 8 июля 2019 года о подписании соглашений о намерениях между правительством и компаниями в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений (с «Росатомом» — о развитии технологий новых материалов и веществ, квантовых вычислений, с РЖД — по квантовым коммуникациям, с «Ростехом» — по интернету вещей, технологиям распределенных реестров, квантовым сенсорам, мобильным сетям 5G (совместно с «Ростелекомом»), со Сбербанком — по ИИ). Таким образом, «сквозные цифровые технологии» были приравнены к высокотехнологичным областям.

Позднее в том же 2019 году президиум правкомиссии по цифровому развитию одобрил семь «дорожных карт»: «Технологии виртуальной и дополненной реальности», «Квантовые технологии», «Новые производственные технологии», «Технологии беспроводной связи», «Системы распределенного реестра», «Компоненты робототехники и сенсорика», «Нейротехнологии и искусственный интеллект», от разработки планов по развитию больших данных и промышленного интернета отказались.

В декабре 2020 года, выступая на совещании с президентом Владимиром Путиным, первый вице-премьер Андрей Белоусов, говоря о «сквозных технологиях», назвал также микроэлектронику, создание новых и портативных источников энергии, передачу электроэнергии распределенных интеллектуальных систем, перспективные космические системы и генетические технологии.

В июле 2022 года на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин поручил правительству перезапустить работу по развитию «сквозных» технологий, признав, что пока ее нельзя назвать особенно успешной. Например, проект по развитию микроэлектроники пришлось полностью перезагружать в 2021 году. Соответствующую работу Белый дом завершил к концу 2022 года. Если ранее развитие «сквозных» технологий в большей степени было сосредоточено на исследовательском аспекте, то теперь главное для государства — получение конкретного продукта и вывод его на рынок, в том числе с помощью негосударственных компаний.

Венера Петрова