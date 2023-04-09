Суд приостановил процесс над обвиняемым в выводе $24 млн, который отличился в военной операции

Суд приостановил разбирательство в отношении менеджера Александра Дагуцы, обвиняемого в выводе за границу $24 млн, узнал «Ъ». Подсудимый заключил контракт и отправился в составе подразделения десантно-штурмового полка в зону специальной военной операции. По данным «Ъ», его розыск прекращен. Бывший менеджер отмечен медалью и заявляет о желании связать будущее с российской армией.

Осенью 2022 года уроженец Молдавии Александр Дагуца, находясь под судом и подпиской о невыезде, передал заявление с просьбой приостановить процесс в связи с участием в военной операции. Однако гособвинителю удалось добиться судебных решений о заочном аресте и объявлении в международный розыск. Мосгорсуд отменил эти решения.

Подробнее о разбирательстве — в материале «Ъ» «Служба в Донбассе отменила розыск».