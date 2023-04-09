«Арсенал» сократил резервы

Лидер Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» в 30-м туре, играя на выезде с «Ливерпулем», упустил преимущество в два гола и добился лишь ничьей — 2:2. Таким образом, отрыв лондонцев от их ближайшего преследователя «Манчестер Сити» по потерянным очкам сократился до трех баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Ливерпуля» Роберто Фирмино (слева) забивает второй гол в ворота «Арсенала»

Фото: Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' s, Reuters Игрок «Ливерпуля» Роберто Фирмино (слева) забивает второй гол в ворота «Арсенала»

Фото: Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' s, Reuters

Этот выезд считался одним из самых сложных испытаний для «Арсенала» на апрельском отрезке пути к его возможному чемпионству, которое с каждым последним туром просматривалось все более явно. Так оно и вышло. Пусть даже «Ливерпуль», один из главных неудачников нынешнего английского чемпионата, идущий на восьмом месте, сейчас мало напоминает ту грозную футбольную машину, которая под управлением своего нынешнего тренера Юргена Клоппа четыре года назад выиграла Лигу чемпионов, а в следующем сезоне с огромным отрывом финишировала первой в чемпионате страны.

По итогам первых 30 минут казалось, что «Арсеналу» удастся одержать легкую победу.

Для начала они забили быстрый гол, родившийся после затяжной комбинации из 14 точных передач и ошибки столпа обороны хозяев Виргила ван Дейка, который, пытаясь перехватить мяч, неловким движением выкатил его в своей штрафной на ход Габриэлу Мартинелли. Имел ван Дейк непосредственное отношение и ко второму голу лондонцев, наблюдая, как Габриэл Жезус с его ростом всего 175 см после навеса с левого фланга все того же Мартинелли в гордом одиночестве ударом головой не оставляет шансов вратарю Алисону. Лишь после этого у «Ливерпуля» взыграло самолюбие, и он по-настоящему взялся за дело. В конце первого тайма, сразу после того как старожил «Арсенала» Гранит Джака повздорил с Трентом Александром-Арнольдом и оба получили по желтой карточке, хозяева провели изящную распасовку в чужой штрафной и вывели на удар своего главного бомбардира Мохамеда Салаха, который опередил чужого голкипера Арона Рамсдейла.

После перерыва «Ливерпуль» усилил давление, и «Арсеналу» стало совсем тяжко.

Дело дошло до пенальти, назначенного за неумышленное, но явное нарушение Роба Холдинга на Диогу Жоте. К одиннадцатиметровой отметке подошел Салах, однако его удар левой ногой в левый нижний угол получился неточным. Это не обескуражило «Ливерпуль», который продолжал атаковать. Лучший игрок матча Рамсдейл то и дело вступал в игру, а за четверть часа до конца встречи каким-то чудом выиграл дуэль у вышедшего с ним один на один Дарвина Нуньеса.

К тому времени «Арсенал» рассчитывал исключительно на контратаки, которые, впрочем, тоже были очень опасными. Развязка же наступила после того, как Габриэл Жезус, нанося удар головой с линии вратарской, упустил реальнейший шанс сделать дубль. Расплата за эту щедрость наступила в течение двух минут. Теперь уже навес выполнял Александр-Арнольд, обыгравший на правом фланге Александра Зинченко, а головой бил Роберту Фирмину. И счет сравнялся.

В компенсированное время Рамсдейл сначала выручил после удара Салаха, достав мяч из верхнего угла кончиками пальцев, а затем еще раз, когда, казалось, что гостей уже ничего не сможет спасти. В итоге — 2:2. Таким образом, серия из шести побед, одержанных «Арсеналом» в чемпионате Англии, прервалась, но куда важнее то, что, хотя на данный момент формальное преимущество лондонцев над «Манчестер Сити» увеличилось с пяти очков до шести, главный конкурент имеет матч в запасе.

А три очка — это не тот отрыв, с которым можно чувствовать себя спокойно за восемь туров до конца, тем более что 3 мая двум претендентам на золото играть между собой.

Правда, надо учитывать один нюанс. За 12 дней, с 26 апреля по 7 мая, футболистам «Манчестер Сити» предстоит провести четыре матча. При этом они, в отличие от «Арсенала», ведут борьбу даже не на два, а на три фронта. И если в полуфинале Кубка Англии против «Шеффилда», который выступает во втором английском дивизионе, у подопечных Пепа Гвардиолы особых проблем возникнуть не должно, то в четвертьфинале Лиги чемпионов им в течение двух ближайших недель предстоят две тяжелейшие встречи с «Баварией». В то время как «Арсенал» будет целенаправленно готовиться к очередным матчам чемпионата.

Евгений Федяков