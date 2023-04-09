Удачи под камерой

Накануне дачного сезона подмосковные власти отчитались об установке 400 новых камер на региональных дорогах и пообещали до 1 июня установить еще 200. Комплексы ставят на «отдаленных участках дорог» — трассах М-1, М-3, М-10, Западном обходе Сергиева Посада. При этом Иркутская область, Татарстан, Удмуртия и другие регионы также расширяют системы фотовидеофиксации. На фоне роста парка камер нужно проводить аудит скоростных ограничений на трассах и сокращать долю ошибочных штрафов, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минтранс Московской области отчитался об установке 400 новых стационарных камер в регионе. Новые комплексы модели «Азимут-4» фиксируют 25 различных видов нарушений, включая езду с непристегнутым ремнем безопасности и разговор за рулем по телефону, рассказал глава ведомства Алексей Гержик. Комплексы появились на отдаленных участках региональных и федеральных трасс — например, на Р-22 в Серебряных Прудах, на М-10 в Клину, на Западном обходе Сергиева Посада, на Ярославском шоссе.

До 1 июня на дорогах появится еще 200 стационарных камер, сообщили “Ъ” в областном минтрансе. Таким образом, их общее количество увеличится до 1,8 тыс. штук.

Подмосковная система фотовидеофиксации, напомним, с 2016 года обслуживается компанией «МВС Груп» (входит в группу «Урбантех»): подмосковное правительство заключило с ней концессионное соглашение, в рамках которого с каждого оплаченного штрафа компания получает 233 руб. В 2016 году «МВС Груп» обязалась инвестировать в систему 5 млрд руб., установив и обслуживая более 1 тыс. камер. В конце 2022 года подписано дополнительное соглашение по расширению системы до 1,83 тыс. приборов (“Ъ” рассказывал об этом). Количество передвижных комплексов осталось прежним — 200 штук.

Система фиксации нарушений расширяется не только в Подмосковье: по данным МВД, за 2022 год количество камер по стране увеличилось на 16,9%, достигнув 26,9 тыс. (из них 23,8 тыс. стационарных и 3,1 тыс. передвижных). Более свежих цифр по России нет, но уже известно, что региональные власти активно ставят новые камеры. Власти Иркутской области в марте заявили о планах нарастить парк комплексов с 106 до 206 в этом году, правительство Татарстана — с 927 до 997. Минтранс Удмуртии собирается поставить 11 новых камер на региональных и муниципальных дорогах. Больше всего устройств в Москве (3,8 тыс. штук), и больше их пока не будет, заявлял в начале года “Ъ” вице-мэр Максим Ликсутов.

На фоне расширения парка камер не прекращаются споры между ГИБДД, регионами и экспертами о влиянии комплексов на аварийность. Субъекты федерации оперируют данными о снижении числа ДТП в зонах контроля, это подтверждается и статистикой ГИБДД: с начала 2023 года число ДТП в местах установки камер сократилось на 27%. Однако общество «Синие ведерки» считает, что влияние приборов на аварийность снижается, а вот регионы финансово заинтересованы в сборе штрафов. Независимые эксперты давно просят власти провести проверку ограничений на трассах, чтобы исключить вынужденные штрафы из-за «рваных» скоростных режимов (60–90–60 км/ч на коротком участке трассы).

В большинстве регионов инспекторы ГИБДД тратят минимальное время на проверку фотоматериалов с камер, прежде чем подписать и отправить штрафное постановление, пояснил “Ъ” эксперт по системам фиксации Григорий Шухман.

Это и приводит к лавинообразному росту числа постановлений (более 180 млн в 2022 году), многие из которых ошибочные. В качестве примеров эксперт приводит большое количество спорных случаев наказания водителей за непристегнутый ремень (сами автомобилисты утверждают, что были пристегнуты, но инспектор этого не видел) — часть из них отменяется после жалоб. Рост числа камер, отмечает господин Шухман, приводит к еще большей нагрузке на инспекторский состав, а поскольку штат ГИБДД не увеличивается, то вероятность пропуска ошибок растет. По данным МВД, в 2022 году было отменено 298,9 тыс. постановлений по жалобам граждан (+3,8% к 2021 году), большая часть из них — по штрафам, вынесенным с помощью камер.

Иван Буранов