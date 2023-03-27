Дорожным камерам просят больше прав

Региональные власти просят изменить нормы, мешающие более широкому использованию дорожных камер для контроля за нарушениями. В понедельник в рамках профильного мероприятия в Совете федерации прозвучали предложения увеличить сроки давности привлечения к ответственности нарушителей с двух месяцев до года, вернуть практику штрафов за превышение средней скорости на участке дороги, а также обязать полицию предоставлять региональным властям ИНН и паспортные данные владельцев по госномеру машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Региональные чиновники выступают за то, чтобы шире наказывать нарушителей с помощью дорожных камер

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Региональные чиновники выступают за то, чтобы шире наказывать нарушителей с помощью дорожных камер

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Комитет Совета федерации по госстроительству в понедельник презентовал сводный анализ практики применения камер в регионах. Документ посвящен проблемам, с которыми сталкиваются власти, и способам их решения.

Большая часть проблем связана с фиксацией норм, установленных региональными законами, следовало из выступления ответственного секретаря экспертно-консультативного совета комитета Вахтанга Федорова. В частности, речь идет о запрете стоянки на газоне, на детских площадках, неоплате парковки и т. д. Субъекты жалуются на сложности с получением у МВД персональных данных граждан по госномеру машины: полиция не всегда делится необходимыми для оформления постановлений данными — для этого нужны соглашения по обмену информацией. Порой, пояснил Вахтанг Федоров, в процессе межведомственного взаимодействия возникают задержки, из-за которых истекает срок давности привлечения к ответственности. Сегодня этот срок составляет два месяца для штрафов, выносимых на основании данных с камер. Субъекты федерации предлагают увеличить его до года, рассказал Вахтанг Федоров. Ряд регионов, с его слов, предлагают обязать МВД предоставлять ИНН, серию и номер паспорта автовладельцев для направления этой информации судебным приставам.

Еще одна проблема, на которую жалуются региональные чиновники,— отсутствие права «уполномоченных лиц» (в том числе полицейских) отменять уже вынесенные штрафы самостоятельно, например, при ошибках камер.

Для этого нужна жалоба гражданина или протест прокурора. Субъекты федерации предлагают поправить в связи с этим КоАП. Отметим, МВД давно продвигает эту инициативу в рамках подготовки нового КоАП. Документ разрабатывается в Минюсте с 2019 года, но до сих пор не внесен в Госдуму.

Звучат и предложения вернуть штрафы за превышение средней скорости. Подобную практику, напомним, ГИБДД отменила в 2021 году после критики Верховного суда. С тех пор субъекты федерации на различных площадках добиваются возвращения этого вида наказания как эффективного способа снизить аварийность. В понедельник об этом вновь заявили замглавы подмосковного минтранса Виталий Резанов, а также исполнительный директор ассоциации ОКО (объединяет производителей камер) Эльдар Тузмухаметов. Последний также предложил ввести право для регионов устанавливать камеры не только после серии произошедших ДТП (как это происходит сейчас), а также «превентивно» — в тех местах, где высокая аварийность только прогнозируется. Для этого нужно менять методику Минтранса России по установке комплексов.

Итоги совещания будут использованы в «законодательной работе в сфере совершенствования применения фото- и видеофиксации», пообещал в понедельник сенатор Александр Башкин.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько идею пролонгировать срок давности привлечения к ответственности воспринял скептически. «Получение сведений из МВД при наличии межведомственного электронного документооборота —дело нескольких минут,— пояснил он “Ъ”.— Если же эти сведения получать в бумажном виде, то и года может не хватить. Тем более что годичный срок давности создает у правоприменителя ощущение, что все успеется. Работа либо вообще не делается, либо в один момент в спешке начинают рассматривать дела, по которым горят сроки». Представлять ИНН и паспортные данные тоже не слишком хорошая идея, считает господин Радько. «Эти сведения слишком важны, чтобы расширять к ним доступ для взыскания сравнительно небольших штрафов,— считает он.— При этом возникает риск утечки этих данных на черный ранок».

Идея ставить камеры «превентивно» в тех местах, где высокая аварийность прогнозируется, концептуально правильная, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Но боюсь, что устанавливать их будут в тех местах, где выгодно с точки зрения сбора штрафов»,— говорит он. О проблеме «коммерциализации» комплексов в понедельник, выступая в Совфеде, говорил и профессор Института права и государства РАН Алексей Гришковец: многие регионы, сказал он, воспринимают камеры как способ пополнения казны и даже заранее прогнозируют штрафной доход в бюджете.

Иван Буранов