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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 73 года президенту Ассоциации банков России Георгию Лунтовскому

Георгий Лунтовский

Георгий Лунтовский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Георгий Лунтовский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов:

— Уважаемый Георгий Иванович! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Знаю Вас как профессионала высокого класса, грамотного и талантливого руководителя. Вы внесли большой вклад в развитие российской экономики, укрепление национальной банковской системы, обеспечение стабильности функционирования национального финансового рынка. Уверен, что накопленный Вами опыт, компетентность, инициативность, умение решать непростые вопросы будут помогать Вам и дальше достигать успехов в работе и в жизни. Примите самые теплые пожелания доброго здоровья, благополучия, успехов и новых достижений на благо нашей страны.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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