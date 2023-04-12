Сегодня исполняется 73 года президенту Ассоциации банков России Георгию Лунтовскому

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Лунтовский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Георгий Лунтовский

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов:

— Уважаемый Георгий Иванович! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Знаю Вас как профессионала высокого класса, грамотного и талантливого руководителя. Вы внесли большой вклад в развитие российской экономики, укрепление национальной банковской системы, обеспечение стабильности функционирования национального финансового рынка. Уверен, что накопленный Вами опыт, компетентность, инициативность, умение решать непростые вопросы будут помогать Вам и дальше достигать успехов в работе и в жизни. Примите самые теплые пожелания доброго здоровья, благополучия, успехов и новых достижений на благо нашей страны.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»