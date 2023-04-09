«Ак Барс» обыграл «Авангард» и стал первым финалистом play-off КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в овертайме со счетом 3:2 в пятом матче финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На стадионе «Татнефть-Арена» в Казани присутствовали 8 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча «Ак Барс»—«Авангард»

Фото: «СКП «Татнефть - Ак Барс«». Кадр матча «Ак Барс»—«Авангард»

Фото: «СКП «Татнефть - Ак Барс«».

В казанском клубе шайбы забили Дмитрий Юдин (41), Кирилл Адамчук (53) и Вадим Шипачев (68). В составе «Авангарда» — Алексей Береглазов (6) и Рид Буше (16). «Ак Барс» выиграл серию со счетом 4:1. Защитник «Авангарда» Виктор Сведберг в конце третьего периода получил матч-штраф после участия в потасовке.

«Ак Барс» в пятый раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина. Соперник казанского клуба в финале определится позднее. Им станет победитель серии финала Западной конференции между СКА и ЦСКА (счет в серии — 2:2).

Анастасия Ларина