Коронавирус ушел от иммунного ответа

Официальный портал о коронавирусе «Стопкоронавирус.рф» объявил, что приостанавливает подсчет данных о коллективном иммунитете против COVID-19 и числе вакцинированных. Решение принято в том числе в связи с тем, что антитела к COVID-19 обнаружены у многих людей, которые не делали прививку и не имели клинических проявлений болезни. В Роспотребнадзоре объяснили “Ъ”, что ранее статистика использовалась в основном для планирования ограничительных мероприятий. В нынешних условиях такая практика уже не нужна.

«В условиях динамичного появления новых вариантов SARS-CoV-2, изменения клинической картины и снижения тяжести течения заболевания» портал «Стопкоронавирус.рф» приостанавливает подсчет данных о коллективном иммунитете против новой коронавирусной инфекции и числе вакцинированных. Информация о числе людей, прошедших вакцинацию, будет периодически публиковаться Минздравом России наравне с данными о вакцинации от гриппа.

Таким образом, на официальном ресурсе остается лишь статистика о ежедневно выявляемых случаях, а также числе госпитализаций и количестве выздоровевших за последние сутки.

Показатель уровня коллективного иммунитета против COVID-19 изначально рассчитывался в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, учитывающей число переболевших и вакцинированных за определенный период времени лиц. Эта методика подсчета была актуальна, когда наблюдалось недостаточное количество переболевших и вакцинированных и стояла задача максимально быстрого достижения коллективного иммунитета от COVID-19, указано на сайте. Однако накопленные данные научных исследований позволяют считать применение такого подхода для подсчета коллективного иммунитета «неактуальным». По данным информационного ресурса, за все время пандемии хотя бы один раз полную вакцинацию от коронавируса прошли 73 млн россиян. Вместе с тем результаты скрининговых исследований на антитела к COVID-19 говорят о том, что они были обнаружены и у многих из тех, кто не был вакцинирован и не имел клинических проявлений COVID-19.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов отмечает, что ранее знания о коллективном иммунитете использовались в основном для планирования ограничительных мероприятий. В нынешних же условиях ведение оперативной статистики в таком виде не требуется, так как достигнут определенный уровень коллективного иммунитета, поддерживаемый несколькими факторами.

«Среди значимых факторов следует упомянуть сам масштаб распространения коронавируса, прошедшие подъемы заболеваемости, высокую циркуляцию и заразность "омикрона", а также массовую вакцинацию. Кроме того, мы видим, что само заболевание постепенно приобретает черты сезонной респираторной патологии»,— указывает господин Горелов.

Тяжесть течения коронавируса действительно постоянно снижалась. Штаммом, провоцирующим наиболее сложную клиническую картину, был «дельта». По его вине летом 2021 года в России случилась третья волна коронавируса. Федеральный оперштаб тогда не публиковал данные о числе госпитализированных, однако оценить ситуацию можно по статистике из Москвы, где традиционно самые высокие показатели в стране. Так, 15 июня 2021 года в столице выявили 6805 новых случаев заражения, а госпитализировали 1705 пациентов — 25%. На смену «дельте» пришел более заразный, но менее агрессивный штамм «омикрон». Он вызвал несколько волн заболеваемости, когда число ежедневно выявляемых случаев достигало шестизначных чисел. Однако количество госпитализаций сократилось. Например, 3 февраля 2022 года в Москве выявили 26 904 новых случая COVID, при этом госпитализировали 1622 человека — 6%. Нынешний всплеск заболеваемости связан с многочисленными подвариантами «омикрона», каждый из которых, судя по официальным данным, становится заразнее, но мягче предшественника.

Главврач московской горбольницы имени Боткина Денис Гусев рассказал, что изменился и портрет пациента с коронавирусом. По его словам, прежде в больницу в основном попадали люди в возрасте от 65 лет. Теперь госпитализация чаще требуется горожанам старше 80 лет. При этом коронавирус — далеко не первоочередная проблема для этих пациентов. Как правило, им необходимо комплексное лечение. Сам COVID-19, по словам врача, теперь протекает гораздо легче. Чаще всего он характеризуется симптомами ОРЗ и поражением верхних дыхательных путей без развития пневмонии.

Решение официального портала не публиковать некоторые данные говорит о том, что больше нет острой ситуации и вспышек, которые перегружали бы систему здравоохранения, считает молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов.

«Очевидно, разработаны понятные подходы, как работать с больными, вакцины, протоколы лечения, и поэтому эти данные стали менее актуальными»,— говорит господин Харитонов. Он, впрочем, не исключает и «других — возможно, административных— причин» прекращения публикации части данных. Инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник отмечает, что так и не были достигнуты целевые показатели вакцинации — более того, они продолжают падать. Отметим, последний раз о коллективном иммунитете сообщали в конце лета 2022 года— тогда он составлял 7,4%.

«Тем не менее иммунная прослойка уже значительна, в том числе и по так называемому гибридному иммунитету, приобретенному населением и после болезни, и в результате вакцинации. Это дает больше шансов, во-первых, и не передать другому, а во-вторых, легче перенести заражение новым вариантом вируса»,— объясняет Елизавета Темник. Впрочем, отмечает она, специалисты наблюдают и противоположное явление — иммунный импринтинг или антигенный импринтинг: люди, которые переболели старыми вариантами коронавируса (до «омикрона») или привились от них, имеют большие риски заболеть новыми. Проблема, по словам инфекциониста, возникает при столкновении иммунной системы с новым вариантом вируса, похожим на предыдущий (например, при заражении «омикроном»). Вместо создания новых B-клеток памяти иммунная система запускает ответ уже имеющихся B-клеток. В итоге антитела направлены против тех эпитопов (частей белков) вируса, которые идентичны у нового и старого вариантов (например, у «альфы» и «омикрона»). А новые антитела, которые более эффективно нейтрализуют новый вариант, вырабатываются слабо. «Поэтому люди все равно должны относиться к инфекции с осторожностью»,— предупреждает Елизавета Темник.

Сергей Харитонов полагает, что нелишним будет следить за сообщениями об изменениях симптомов коронавиурса: «Сейчас в популяции циркулирует много разных вариантов. У них меняются какие-то детали, связанные с распространением, они чуть лучше — но не принципиально лучше — начинают уходить от вакцин. А вот кардинально новые свойства — это то, что могло бы изменить ход пандемии». Впрочем, признает он, пока таких данных нет, и везде в мире ситуация контролируемая.

Наталья Костарнова