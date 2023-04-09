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Коммерсантъ FM
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ТАСС: в вагоне метро на станции «Электрозаводская» в Москве произошло возгорание

В поезде на станции «Электрозаводская» на Арбатско-Покровской линии столичного метро произошло возгорание из-за короткого замыкания, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В одном из вагонов метро на станции "Электрозаводская" произошло возгорание. Причина происшествия — короткое замыкание»,— сообщил источник агентству.

Незадолго до этого департамент транспорта Москвы сообщил, что движение поездов на синей ветке от «Партизанской» до «Курской» остановлено из-за проверки состава. В 19:20 движение было восстановлено.

Анастасия Ларина

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