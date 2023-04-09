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Коммерсантъ FM
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Поручителям ищут место в истории

Нужно ли делать доступными дополнительные данные по кредитам

Сведения о поручителях по займам могут оказаться в бюро кредитных историй, соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Авторы документа считают, что такая информация должна обязательно отслеживаться и учитываться.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основная идея законопроекта вполне логична и предполагает сокращение потенциальных рисков для банков, отметил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «Поручитель — это тоже важный субъект кредитных отношений, который тоже несет определенный риск. И если он реализовался непосредственно по заемщику, то дальше вопрос в том, реализуется ли он уже по поручителю? Потому что последний тоже несет кредитные обязательства.

Поручительству тоже сопутствует риск, и, соответственно, история его реализации также должна отслеживаться. Поэтому логика эта совершенно понятная и правильная».

Почему граждане увеличивают количество кредитов

Почему граждане увеличивают количество кредитов

Включение сведений о поручителях в кредитную историю также поможет выявлять участников мошеннических схем, пояснил управляющий директор по методологии рейтингового агентства НКР Станислав Волков:

«Если мы вносим данные уже в некотором стандартном формате, то становится возможным разработать автоматизированные алгоритмы, как обработать эту информацию и на основе этих алгоритмов выявлять случаи, когда один поручитель помогает множеству заемщиков. Понятно, что, если он это делает последовательно, то есть, условно говоря, в марте за одного поручился, в апреле — за другого, то можно выявить подобные схемы, в том числе и какие-то мошеннические истории.

Что касается самих поручителей, то если они не вовлечены ни в какие сомнительные комбинации, то в случае принятия этой инициативы для них, конечно же, ничего не поменяется».

Вместе с тем объем накопившихся долгов населения перед кредитными организациями на декабрь превысил 27 трлн руб., за год он увеличился на 10%.

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Андрей Загорский

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