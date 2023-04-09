Краснодарский озеленитель требует с фирмы Галицкого 36 млн рублей

Краснодарская компания «Статус» (Botanov.net) требует с ООО «Инвестстрой» (занимается эксплуатацией стадиона ФК «Краснодар» и парковой зоны) 36 млн руб. задолженности по договору поставки. Соответствующий иск принят к производству Арбитражным судом Краснодарского края (АСКК).

В свою очередь «Инвестсрой» 3 апреля обратился в АСКК со встречным иском. Предварительное судебное заседание назначено на 31 мая 2023 года.

Подробности спора на данном этапе судопроизводства не раскрываются. Известно лишь, что договор поставки был заключен 8 октября 2021 года. Согласно позиции «Статуса», в рамках контракта «Инвестстрой» задолжал 420 093 евро, или 36 млн руб. (по курсу на момент заключения контракта). Кроме того, поставщик требует взыскать штрафные санкции с даты подачи иска по дату вынесения судебного решения, исходя из ставки 0,1% в день от суммы неоплаченной задолженности ответчика по договору.

Согласно данным из системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвестстрой» принадлежит миллиардеру Сергею Галицкому. Общество зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году с основным видом деятельности — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Выручка компании по итогам 2021 года составила 36,1 млрд руб., чистая прибыль — 5,6 млрд руб. ООО «Статус» специализируется на оптовой и розничной торговле декоративными растениями, а также оказании услуг в области ландшафтного строительства. Фирма зарегистрирована в Краснодаре в 2011 году. Бенефициар – Елизавета Адамович. Выручка компании по итогам 2021 года составила 403,4 млн руб., чистая прибыль — 24,7 млн руб.

Наталья Решетняк

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