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Коммерсантъ FM
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Саратовская семья получила от мэрии квартиру после 20 лет жизни в детском саду

Администрация Саратова выдала квартиру жительнице Саратова Светлане Ерахтиной, которую более 20 лет назад временно поселили в нежилом помещении — детском саду №124. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Как следует из релиза, госпожа Ерахтина вместе с семьей получила квартиру площадью «не менее 125,19 кв. м» — таким образом администрация исполнила решение Волжского районного суда, вынесенное еще в 2017 году.

История Светланы Ерахтиной привлекла внимание СМИ летом 2021 года. Тогда журналисты выяснили, что женщина с 1998 года прописана в муниципальном учреждении. В 2012 году руководство детского сада пыталось выселить семью Ерахтиной, и дело дошло до судебного разбирательства. Суд, однако, не стал выселять женщину, отметив, что «для проживания все нужное имеется».

Наконец в 2017 году Волжский районный суд Саратова по иску саратовчанки обязал мэрию предоставить ей квартиру. Городу потребовалось около шести лет, чтобы исполнить решение. Как заявили в мэрии, разрешить ситуацию помогла «слаженная работа муниципалитета и надзорных органов».

Никита Маркелов, Саратов

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