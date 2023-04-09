Погибла актриса дубляжа и озвучки Елена Шульман — голос рыбки Дори из «В поисках Немо»

Актриса дубляжа и озвучки Елена Шульман погибла в результате ДТП. Об этом сообщили генеральный директор студии «Нева-фильм» Олег Березин и коллега госпожи Шульман, актер дубляжа Дмитрий Череватенко. Актриса озвучила Мэри Джейн из «Человека-паука», рыбку Дори из «В поисках Немо», Кузю и Бабу Капу из «Лунтика», ее голосом в дубляже говорят актрисы Кэтрин Зета-Джонс, Моника Беллуччи, Дрю Бэрримор и Линдси Лохан.

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Фото: Кинопоиск Елена Шульман

Фото: Кинопоиск

«По предварительным данным, ее сбил автобус прямо на остановке»,— сообщил в Telegram господин Череватенко. Он отметил, что завтра, 10 апреля, Елене Шульман исполнилось бы 54 года. Господин Березин сказал «РИА Новости», что актриса попала под троллейбус. Mash публикует видео, на котором зафиксирован момент аварии.

Елена Шульман родилась в Одессе в 1969 году. Актриса сотрудничала с киностудиями Санкт-Петербурга, в том числе с «Нева-фильм» и «Ленфильм». За свою карьеру Елена Шульман озвучила свыше 600 фильмов. Помимо фильмов и сериалов, она также известна по озвучке дубляжа в играх, среди которых Apex Legends, Сивир из League of Legends, Лиззи Уиззи из Cyberpunk 2077 и Луна в Dota 2