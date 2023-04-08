СКА сделал разницу за 17 секунд

В полуфинале play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги СКА—ЦСКА состоялся четвертый матч. Несмотря на то, что москвичи, выступавшие дома, открыли счет, победу одержали петербуржцы — 3:1. Причем гости перевернули игру буквально за 17 секунд в конце второго периода. Теперь в этой серии ничья — 2:2.

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После двух очень упорных матчей в Санкт-Петербурге третья встреча лидеров Западной конференции, прошедшая в Москве, неожиданно завершилась с крупным счетом 4:0. Так убедительно ответили столичные армейцы на поражение от одноклубников, когда показалось, что потратившие гораздо меньше сил в предыдущих раундах play-off и более свежие петербуржцы постепенно начинают физически продавливать москвичей.

Причем игра СКА, похоже, стала неприятным откровением для главного тренера команды Романа Ротенберга, который еще в третьем периоде прошлого матча прибег к довольно радикальным воспитательным мерам и усадил на лавку Никиту Гусева, едва ли не самого звездного своего хоккеиста. Не оказалось в составе нападающего первого звена и перед четвертым противостоянием серии. Его заменил Эмиль Галимов. Кроме того, Ротенберг полностью перекроил вторую тройку и отправил в запас Дамира Жафярова.

Первый опасный момент во второй московской встрече возник с участием вернувшегося в ротацию Александра Волкова, но голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн, оформивший два дня назад третий «сухарь» в нынешнем play-off, показал, что его ворота по-прежнему на замке.

СКА вообще был настроен решительно, да еще быстро заработал большинство, которое, правда, провел не лучшим образом.

А вот уже в равенстве Михаил Пашнин едва не пробил Рейдеборна. Защитник гостей выехал на расстрельную дистанцию и вроде бы неплохо бросил, однако угодил в штангу.

Услышав характерный металлический звон, москвичи восприняли его как сигнал о том, что и им нужно вести себя поактивнее в атаке. Владислав Каменев чуть не забил свой девятый гол в текущем Кубке Гагарина, а потом защитник Никита Нестеров так зарядил от синей линии, что вратарь Дмитрий Николаев еле-еле отразил шайбу, которая от его щитка чуть не залетела в ворота и сверху легла на сетку. СКА тоже не собирался отдавать инициативу, а на исходе первого периода получил пятиминутное численное преимущество. Большим штрафом с удалением до конца матча за удар коленом был наказан защитник хозяев Артем Сергеев.

Петербуржцы имели полторы минуты на реализацию лишнего до перерыва и соответственно три с половиной после. За столько времени они могли забить не один гол, но не воспользовались столь благоприятной ситуацией. Рейдеборну даже не пришлось особо перенапрягаться в связи с отсутствием сложных бросков. Только в конце большинства СКА все же создал реальную угрозу, когда Валентин Зыков выложил шайбу на пятак Василию Глотову, а тот запустил ее выше перекладины. ЦСКА же не только выстоял в меньшинстве, но и повел в счете. Как и в прошлой встрече, его открыл Константин Окулов, которому армейцы с берегов Невы предоставили слишком много свободы в своей зоне, позволив закатиться, прицелиться и бросить.

Столичные армейцы были не прочь и в остальном повторить сценарий предыдущего матча, тем более что возможностей развить успех у них хватало. Во всяком случае, игру они контролировали достаточно уверенно, но концовка второго периода сложилась для москвичей просто обескураживающе.

На 39-й минуте за каких-то 17 секунд они пропустили две шайбы. Сперва защитник Степан Фальковский снял «паутину», и тут же Волков на пару с Зыковым проломили оборону ЦСКА, на надежности которой все-таки сказался матч-штраф Сергеева.

В третьем периоде петербуржцы образцово-показательно оберегали минимальный перевес, и команде Сергея Федорова абсолютно ничего не удавалось придумать в позиционном нападении. До Николаева броски почти не доходили, и даже трудно вспомнить какой-нибудь сейв в его исполнении. У хозяев еще оставалась опция замены вратаря на шестого полевого игрока, но когда Рейдеборн уже готовился рвануть на скамейку, грубую ошибку допустил Нестеров. Он потерял шайбу на чужой синей линии, Захар Бардаков обокрал его, убежал «один в ноль» и легко разобрался со шведом.

СКА победил 3:1 и сравнял счет в серии — 2:2. Пятый матч финала Западной конференции состоится в понедельник в Санкт-Петербурге.

Александр Ильин