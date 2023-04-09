Посол Белоруссии в России: с апреля Минск будет получать обратный акциз в нефтепереработке

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что с апреля Минск будет получать средства от обратного акциза (налогового вычета) в нефтепереработке. Это соответствует договоренностям стран в рамках реализации союзной интеграционной программы в налоговой сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Крутой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Крутой

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С текущего месяца Беларусь начнет получать деньги от компенсации обратного акциза в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в прошлом году в рамках реализации союзной интеграционной программы в налоговой сфере»,— приводит слова Дмитрия Крутого БЕЛТА.

Россия и Белоруссия согласовали союзные интеграционные программы в сентябре 2021 года. В 2022 году Минфины стран заключили договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Именно он предполагает, что белорусские предприятия получают обратный акциз по единым правилам.

В ноябре 2022 года вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик говорил, что белорусские НПЗ предоставили возможность поставки нефтепродуктов на российский рынок. По его данным, были достигнуты договоренности о поставках до 100 тыс. тонн дизельного топлива и до 50 тыс. тонн бензина в месяц.

Лусине Баласян