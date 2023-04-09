«РИА Новости»: Израиль вышел на первое место по объемам импорта водки из РФ в 2022 году

Израиль в 2022 году нарастил закупки водки из России в денежном выражении — с $5,7 млн в 2021 году до $24,7 млн, став крупнейшим импортером российской водки в мире, сообщает «РИА Новости» на основе анализа данных ООН Comtrade.

На втором месте по закупкам водки из РФ оказалась Германия, которая сократила импорт в 2022 году по сравнению с 2021 годом — с $43,4 млн до $7,5 млн, отмечает агентство. Тройку лидеров по этому показателю замыкает Армения, закупившая в 2022 году российской водки на $6,9 млн. При этом, как выяснило «РИА Новости», закупки снизились с $13,2 млн годом ранее.

В десятку лидеров по объемам закупок водки в денежном выражении также вошли:

Великобритания ($5,5 млн);

США ($5 млн);

Грузия ($3,9 млн);

Азербайджан ($3,4 млн);

Чехия ($3,3 млн);

Болгария ($2,5 млн);

Словакия ($2,2 млн).

В 2022 году объем выпуска водки в России увеличился на 4%. При этом у части крупнейших отечественных игроков отмечается замедление темпов роста. Компании связывают это с санкциями западных стран на ввоз водки из РФ в связи с военными действиями на Украине. Эксперты отмечают возможное достижение пика производства спиртного и прогнозируют сужение рынка и перераспределение спроса.

Подробнее — в материале «Для водки настало время настоя».

Эрдни Кагалтынов