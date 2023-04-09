Более 10 тысяч петербуржцев написали «Тотальный диктант»

В ежегодном образовательном мероприятии «Тотальный диктант» приняли участие более 10 тыс. человек в Петербурге, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В этом году в Петербурге мероприятие прошло в 12 раз. Всего в городе проверить грамотность можно было на 160 площадках. Текст для диктанта был посвящен географу, краеведу и исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву.

Дикторами на многих площадках Петербурга стали известные люди, в том числе ученый Татьяна Черниговская, актеры Андрей Ургант, Гоша Куценко Эмилия Спивак, доктор Сергей Бубновский. Результаты диктанта участники получат 12 апреля.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте