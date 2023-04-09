Экс-министр финансов Задорнов заявил о первом с 2008 года мировом экономическом кризисе

Бывший министр финансов России Михаил Задорнов заявил, что мировая экономика впервые с 2008 года оказалась в кризисе. За эти годы, считает господин Задорнов, накопилось большое количество дисбалансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Задорнов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Михаил Задорнов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Находится ли сейчас мировая экономика в кризисе? Бесспорно. Хотя еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском рынке и у европейцев, что кризиса в этом году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным»,— сказал Михаил Задорнов в интервью «РИА Новости».

По его словам, после краха банков США и Европы стало очевидно, что банковские акции, корпоративные госбонды, рынок венчурного капитала, недвижимость и другие активы обесцениваются.

Среди причин мирового кризиса господин Задорнов назвал торговые войны и протекционизм, западные санкции против России, а также «беспрецедентный период нулевых процентных ставок» в США и Европе.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева спрогнозировала замедление глобального роста экономики на фоне борьбы центробанков с инфляцией. «Что-то должно сделать "бум"»,— отмечала она.

Лусине Баласян