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Коммерсантъ FM
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Глава МВФ предупредила об угрозе схлопывания глобальной экономики

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Гергиева заявила, что на фоне попыток центробанков стран мира сдержать инфляцию возрастает уязвимость глобальной экономики. По ее словам, хрупкость системы грозит финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста.

Фото: Manuel Balce Ceneta, File / AP

Фото: Manuel Balce Ceneta, File / AP

«Сейчас финансовая система, как банковская, так и небанковская, стала намного чище, но это не значит, что уязвимости не существует. На самом деле мы говорили в течение последнего года: "Не может быть, чтобы процентные ставки так сильно выросли после того, как они так долго были низкими, и не было бы уязвимостей, что-то должно сделать "бум"»,— сказала Кристалина Георгиева журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Глава МВФ добавила, что ухудшение отношений Запада с другими глобальными игроками может привести к потерям в торговле от $200 млрд до $7 трлн (0,2–7% мирового ВВП). При этом она исключила глобальный финансовый кризис, несмотря на проблемы в банковском секторе в США и Швейцарии. Сейчас, по ее словам, «финансовая система как банковская, так и небанковская намного чище».

В одной из глав доклада о перспективах мировой экономики от 6 апреля говорится, что геополитическая напряженность может в долгосрочной перспективе стоить мировой экономике 1% ВВП в ближайшие пять лет и 2% ВВП в долгосрочной перспективе из-за недополученного роста. В МВФ призвали страны действовать консолидированно, чтобы не усиливать продолжающуюся фрагментацию мировой экономики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Геополитика бьет по геоэкономике».

Лусине Баласян

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